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  4. Pres fabrikasında korkunç kaza kamerada! Forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi feci şekilde can verdi

Pres fabrikasında korkunç kaza kamerada! Forklift ile bariyer arasında sıkışan işçi feci şekilde can verdi

02.08.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Pres fabrikasında forklift ile duvar arasına sıkışan işçi Taner Efe Tanay (44) yaşamını yitirdi. Forkliftin Tanay'a çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Korkunç olay, Gümüşova ilçesinde bulunan bir pres fabrikasında meydana geldi. Fabrika içerisinde forklift ile çalışan F.D., geri manevra yaptığı sırada fabrikadaki işçilerden Taner Efe Tanay'a çarptı. Duvar ile forklift arasına sıkışan işçi ağır yaralandı.

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İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Tanay, yaşamını yitirdi. İşçiye forkliftin çarptığı anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Forklift sürücüsü F.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce fabrika forklift

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