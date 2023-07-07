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Prigojin'in Rusya'da olduğu söylenmişti! Çarpıcı iddia: Putin talimatı verdi

07.07.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında Wagner'in ayaklanıp Moskova'ya ilerlemesi gündem olmuştu. Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarını vurduğunu iddia edip başlattığı isyan hareketinde dünyanın gözü yaşanan gelişmelere çevrilmişti. Krizin aşılması sonrasında Prigojin ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Prigojin'in Rusya'da olduğunu açıklarken Ukrayna'dan Wagner lideri ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Prigojin'in Rusya'da olduğu söylenmişti! Çarpıcı iddia: Putin talimatı verdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin, Rus ordusundan yeteri kadar destek alamadığı gerekçesiyle yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Prigojin son yaptığı açıklamada Ukrayna'daki Wagner kamplarının Rus ordusu tarafından bombalandığını belirterek isyan hareketi başlatmıştı. Wagner grubu, Moskova'ya gideceklerini belirterek Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u sorumlu tutmuştu.

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BELARUS'A SÜRGÜN EDİLDİ

Wagner'in Moskova'ya ilerleyişini dünya yakından takip ederken Rus ordusuna bağlı uçak ve helikopterler Wagner tarafından düşürülmüştü. İç savaşın eşiğinden dönülen olayda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin ve Putin'in anlaşmasını sağladı. Bu anlaşmada Wagner'in Rus topraklarından çıkıp Belarus'a yerleşmesi ve Prigojin'in Belarus'a sürgün edilmesi kararlaştırılmıştı.

UKRAYNA'DAN ÇARPICI İDDİA

Rusya'da Wagner krizinin yankıları sürerken Ukrayna gizli servisi çarpıcı bir iddiada bulundu. O iddiaya göre Putin, hükümete karşı ayaklanan Wagner'in lideri Prigojin'in öldürülmesi için Rus istihbarat örgütüne talimat verdi.

"PRİGOJİN RUSYA'DA"

Öte yandan dün düzenlediği medya günü kapsamında basın mensuplarıyla buluşan Belarus lideri Lukaşenko, Wagner’in bir Rus şirketi olduğunu, liderinin nerede olduğu sorusunun kendisine sorulmaması gerektiğini belirterek, “Bu bir Rus şirketi. Dolayısıyla bu soru kesinlikle benim için değil. Bildiğim kadarıyla Wagner askerleri kamplarında. Prigozhin'e gelince, o St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil” dedi.

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Rusya putin wagner

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