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Prison Architect için ücretsiz genişleme paketi geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Paradox Interactive ve Double Eleven bugün, Prison Architect için 14 Mayıs'ta Cleared for Transfer genişlemesini ücretsiz olarak çıkış yapacağını açıkladı. 2015 yılında çıkan Prison Architect konsollar, mobil cihazlar ve PC platformlarında oynanabiliyor. Paradox ayrıca, başlığın konsol yayın haklarını devraldığını ve gelecekteki genişletmelerin PlayStation 4, Xbox One ve Switch'e de geleceğini duyurdu.

Prison Architect için ücretsiz genişleme paketi geliyor

Introversion Software, Prison Architect'in orijinal geliştiricisiydi. Bağımsız oyun büyük bir ilgi görerek 4 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştı. Paradox Interactive, 2019 yılında oyunun haklarını aldı. Yayıncı eski oyunalara yeni içerikler çıkartarak güncel tutma konusunda sevilen bir firma.

Cleared for Transfer mahkûm yönetimini daha karmaşık hale getiriyor ve oyuncuların bir güvenlik sektörüne ayrıcalıklar atamalarını sağlıyor. Böylece mahkumları davranışlarını geliştirmeleri için teşvik ediyor ve oyunculara hapishaneler üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Gelişmiş oyun özelliklerine ek olarak, bu genişleme oyuncuların hapishanelerini özelleştirmek için kullanabilecekleri daha fazla oda ve diğer nesneleri ekler.
Yeni gelecek olan özellikler şu şekilde özetlenmiş;

  • Mahkûm Transferleri: Artık mahkumlar hapishanenizin güvenlik sektörleri arasında transfer yapabilirler. Daha düşük güvenlikli bir sektöre transfer gereklilikleri tamamen size bağlıdır.
  • Özel İmtiyazlar: Güvenlik sektörüne göre imtiyazlar verilebilir, bu da mahkûmları transfer etme motivasyonu verir. Yüksek güvenlikli bölgelerdeki mahkumlar, düşük güvenlik sektörlerine verilen ayrıcalıkları görebiliyor.
  • Oda Derecelendirmesi: Artık avlu, sınıf, ortak odalar ve yeni bir spor salonu gibi diğer odaları derecelendirebilirsiniz.
  • Özel Güvenlik Sektörleri: Özel güvenlik sektörlerine sahip, farklı güvenlik seviyelerinden mahkumları içerebilecek alanlar oluşturun.
  • Yeni İşlemler ve Geliştirmeler: Güvenlik sektörüne göre, titremeler, tünel aramaları ve kilitlenmeler gibi eylemler başlatabilirsiniz.

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Cleared for Transfer Double Eleven Paradox Interactive Prison Architect Simülasyon pc Konsol

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