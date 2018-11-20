Prof. Beşiroğlu'nun arşivi İTÜ'ye bağışlandı

İSTANBUL (AA) - Geçen yıl hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu'nun arşivi İTÜ'ye bağışlandı.

Prof. Beşiroğlu'nun ablası avukat Beyza Koral tarafından bağışlanan, yüzlerce kitap, defter, el yazması nota, çalgı, CD ve DVD arşivinden oluşan koleksiyonun açılışı, İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker ve Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa İTÜ Müzik İleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürüten Beşiroğlu'nun yakınlarının yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

- "Akademisyenler, öğrenciler ve genç meslektaşlar için önemli bir kaynak"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, etkinlikte yaptığı konuşmada, Beşiroğlu'nun İTÜ müzik ve akademi camiası için çok büyük bir değer olduğunu söyledi.

Beşiroğlu'nun bilimselliği ve sanatçılığı aynı şekilde özümseyen nadide bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Karaca, "Akademisyen kimliğinin yanında müzikal açıdan, köklerden beslenen girişimci ve yenilikçi bir kişiliği vardı. Yaşam sevinciyle dolu, her zaman neşeli, çevresine olumlu nitelikte bir enerji yayan ve çalışmaktan asla yılmayan bir insandı. Değerli hocamızın hatıralarının İTÜ TMDK bünyesinde yaşatılacak olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Burada bulunan eserlerin, akademisyenlerimiz, öğrenciler ve genç meslektaşlar için önemli bir kaynak olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.