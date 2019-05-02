Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu'na vefa programı

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, "Türkiye iktisat tarihini İslam iktisadı ile irtibatlı hale getirmek elzem bir olaydır." dedi. Tabakoğlu'nun meslekteki 40. yılı anısına Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi'nde panel düzenlendi. Panelde teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Tabakoğlu, 1970 yılından itibaren bu yola girdiğini ve hayat tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini söyledi. İstanbul'da yaşanan 6-7 Eylül olayları ve 27 Mayıs ihtilalini hatırladığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti: "27 Mayıs darbesi benim hayatımı etkilemiş ve öğrenim sürecinde bir kesintiye yol açtığını biliyorum. Diğer bütün ihtilalleri İstanbul'da idrak ettim ve tecrübesi açısından tarihi olarak da öneme sahip olabiliriz. 1970'lerden itibaren İstanbul'daki bir olay benim hayatımı değiştirdi. Bu olay da Taksim olaylarıdır. Bu olay da kendisine 'İslamcı' adını veren bir grupla, solcular arasında yaşandı.Olay Amerikan askerlerine karşı olan solcularla, İslamcılar arasında mücadele gibi gözüktü fakat o olay beni çok etkiledi. Müslümanların ne yapmamaları gerektiğini o günden itibaren iyice anlamaya başladım. Hareket dergisinde de intisabım da o olaylardan sonra olmuştur. Kin ile din birleşemez. O yazılar benim hayatıma yön veren yazılardır. Hareket dergisi olmasaydı o dergiye intisab etmeseydim o yolda olmayacaktım." Bunlar da ilginizi çekebilir Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi Niğde’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Hava Orgeneral Küçükakyüz, Diyarbakır’da terörle mücadele harekatına katıldı

1970'lerde iktisada olan ilgisinin başladığını dile getiren Tabakoğlu, üniversitede de İktisat Fakültesi'ni tercih ettiğini ve İslam ve iktisat tarihi alanında çalışma yapmak istediğini anlattı. Tabakoğlu, "İlk yazılarım İslam iktisadı ve metafizik veya meta ekonomik ilkeleriyle ilgilidir. 1972 yılından itibaren Hareket dergisinde, İslam ekonomisinin felsefi yönlerini ortaya koymaya çalışan yazılarımı yayınlamaya başladım. 1979 yılında da İslam İktisadına Giriş adıyla kitaplaştı. Bu kitap macerası burada kalmadı. Bu kitap tıpkı bana benziyor, genişledi ve büyüdü. Orada şunu fark ettim. Türkiye iktisat tarihini İslam iktisadı ile irtibatlı hale getirmek elzem bir olaydır." diye konuştu. Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 1980 yıllarında asistan olduğunu ve yoğunlaştırılmış askerlik yaptığını da anlattı. Askerliği yapmaya başlamadan önce hocasına bir enstitü kurma konusunu gündeme getirdiğini belirten Tabakoğlu, "Enstitü kurulması fikrime o dönemde Orhan Hocam destek verdi. Askerden dönüşte enstitümüz kuruldu ve Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırmaları Enstitüsü adıyla resmi gazetede de yayınlandı." dedi.