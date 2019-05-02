Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu'na vefa programı

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu, "Türkiye iktisat tarihini İslam iktisadı ile irtibatlı hale getirmek elzem bir olaydır." dedi.
Tabakoğlu'nun meslekteki 40. yılı anısına Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi'nde panel düzenlendi. Panelde teşekkür konuşması yapan Prof. Dr. Tabakoğlu, 1970 yılından itibaren bu yola girdiğini ve hayat tecrübelerini gençlere aktarmak istediğini söyledi. İstanbul'da yaşanan 6-7 Eylül olayları ve 27 Mayıs ihtilalini hatırladığını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:
"27 Mayıs darbesi benim hayatımı etkilemiş ve öğrenim sürecinde bir kesintiye yol açtığını biliyorum. Diğer bütün ihtilalleri İstanbul'da idrak ettim ve tecrübesi açısından tarihi olarak da öneme sahip olabiliriz. 1970'lerden itibaren İstanbul'daki bir olay benim hayatımı değiştirdi. Bu olay da Taksim olaylarıdır. Bu olay da kendisine 'İslamcı' adını veren bir grupla, solcular arasında yaşandı.Olay Amerikan askerlerine karşı olan solcularla, İslamcılar arasında mücadele gibi gözüktü fakat o olay beni çok etkiledi. Müslümanların ne yapmamaları gerektiğini o günden itibaren iyice anlamaya başladım. Hareket dergisinde de intisabım da o olaylardan sonra olmuştur. Kin ile din birleşemez. O yazılar benim hayatıma yön veren yazılardır. Hareket dergisi olmasaydı o dergiye intisab etmeseydim o yolda olmayacaktım."
1970'lerde iktisada olan ilgisinin başladığını dile getiren Tabakoğlu, üniversitede de İktisat Fakültesi'ni tercih ettiğini ve İslam ve iktisat tarihi alanında çalışma yapmak istediğini anlattı.
Tabakoğlu, "İlk yazılarım İslam iktisadı ve metafizik veya meta ekonomik ilkeleriyle ilgilidir. 1972 yılından itibaren Hareket dergisinde, İslam ekonomisinin felsefi yönlerini ortaya koymaya çalışan yazılarımı yayınlamaya başladım. 1979 yılında da İslam İktisadına Giriş adıyla kitaplaştı. Bu kitap macerası burada kalmadı. Bu kitap tıpkı bana benziyor, genişledi ve büyüdü. Orada şunu fark ettim. Türkiye iktisat tarihini İslam iktisadı ile irtibatlı hale getirmek elzem bir olaydır." diye konuştu.
Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 1980 yıllarında asistan olduğunu ve yoğunlaştırılmış askerlik yaptığını da anlattı.
Askerliği yapmaya başlamadan önce hocasına bir enstitü kurma konusunu gündeme getirdiğini belirten Tabakoğlu, "Enstitü kurulması fikrime o dönemde Orhan Hocam destek verdi. Askerden dönüşte enstitümüz kuruldu ve Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırmaları Enstitüsü adıyla resmi gazetede de yayınlandı." dedi.
Tabakoğlu, yazdığı kitaplarla ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İktisat tarihi konusunda da 1985 yılında Türk İktisat tarihi ismiyle ilk kitabını anımsatan Tabakoğlu, akademik ve bilimsel faaliyetin durağan olmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"İnsanlar fikirlerini değiştirebilir, bilimsel yeni bulgulara dayanarak. Bilimsel faaliyetler hiçbir zaman siyasi amaçlara yönelik olarak fikir değiştirme faaliyetleri değildir. Bilimsel faaliyetlerin gerektirdiği fikir değişimleri olabilir. Daha önce söylemiş olduğumuzu mutlaka revizyona tabi tutma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Dolayısıyla hep onu söylüyorum, sosyal bilimlerde kesin kanunlar yok, eğilim kanunları vardır. Büyük ihtimalle 'böyledir' deriz, 'yüzde yüz böyledir' diyemeyiz. Tarihi bulgularda bu ortaya çıkıyor. Bu vefa toplantısı, konuşurken şunu düşünüyorum. Türkiye'de de ilklerden belki. Çünkü birçok hocamız emekli oldu. Onlara bu vefa daha önceki yönetimler tarafından gösterilmedi. Bu hocalarımız emeklerini vermişti. Ben onlar adına da konuşmak ve hürmetlerimi bildirmek istiyorum. İnşallah bu başlangıç olur bundan sonra da devam eder. Çünkü biz akademiden dolayı gelenekçi bir yapıya sahip olmalıyız. Gelenekçi yapının en önemlisi ahde vefadır. Tüm hocalarımızı anmalıyız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Konuşmanın ardından Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu'na Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar tarafından hediye takdim edildi. Program kapsamında gerçekleşen Prof. Dr. Erol Özvar'ın oturum başkanlığı yaptığı panelde, Eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, Tabakoğlu'nun öğrencisi Prof. Dr. Mesut Kalay, Prof. Dr. Sabri Orman ve Ezel Erverdi konuşmacı olarak katıldı.
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