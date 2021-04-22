Prof. Dr. Bakır'dan dikkat çeken öneri: Virüs dip yapar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Beyin Cerrahı Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, son dönemde ülkemizde hızla artan Covid-19 vakalarının önüne geçmek için maskenin çok önemli olduğunu söyledi. Şuana kadar kendisinin hiç Covid-19’a yakalanmadığını belirten Prof. Dr. Bakır, bunu sebebinin maskesini hiçbir zaman çıkarmamak olduğunu aktardı. Bakır, virüsün damlacık yoluyla bulaştığını, bunun da büyük bir yüzdelikle karşılıklı konuşma esnasında maskeler olmadığı zaman gerçekleştiğini kaydetti. Bakır ayrıca, virüsün bulaşması için 1 dakika karşılıklı maskesiz konuşmanın bile yeterli olabildiğini kaydetti. Prof. Dr. Bakır, restoran ve kafelerde, ‘yeme içme sırasında konuşmayın’ şeklinde uyarıcı ve bilgilendirici broşürler kullanılabileceğini söyledi.

"MASKESİZ KONUŞMAZSAK BU DAMLACIKLARIN ETRAFTA YAYILMASINI ÖNLEYECEĞİZ"

Covid-19 virüsünün damlacık yoluyla bulaştığını ve bunun da maske ile önlenebileceğini vurgulayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Beyin Cerrahı Prof. Dr. Abdurrahman Bakır, “Çok basit bir yöntemle bu kadar öldürücü bir virüsle mücadeleden en az hasarla çıkacağımıza inanıyorum. Şöyle ki; bu virüsün geçiş şekli ve en önemli geçiş yolu damlacık enfeksiyonu. Tabi ki başka yollar da var, el veya göz ile bulaşması gibi. Ama bunlar çok nadir ve çok zayıf ihtimaller. Ben kişisel olarak çevremde bu virüsü geçiren yüzlerce kişi ile görüştüm. Hemen hemen yüzde 99’u şunu söyledi. Birlikte ya maskesiz bir şey yemişler ya da bir şey içmişler. Bütün hepsinde bunu gördüm. Dolayısıyla yüzde 90’ın üzerinde geçiş şekli maskesiz konuşma. Bunun tedbiri de belli. O halde maskesiz konuşmazsak, bu damlacıkların etrafa yayılmasını önleyeceğiz ve bu virüsü bulunan yerlerde hapsedeceğiz” şeklinde konuştu.