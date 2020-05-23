Prof. Dr. Birpınar: İmamoğlu'nun sahiplendiği proje 2018'de yapıldı

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Haliç'te biriken çamurun çıkartılmasıyla ilgili projeyi, kendi döneminde yapılmış gibi sunulmasına tepki gösterdi. Birpınar Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Haliç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde yapılan çalışmaları özetledikten sonra, 2004 yılından sonra yapılan çalışmaları anlattı.

Zamanla Alibeyköy ve Kağıthane derelerinden gelen çamurun dere ağızlarında biriktiğini, 2004 yılında Ulaştırma Bakanlığı'ndan temin edilen Çekirge Tarak Gemisi ile Haliç'te yeni bir tarama çalışmasına başlandığını, çalışmanın 2011 yılına kadar devam ettiğini belirten Birpınar, "2011'den sonra ise şat üzerindeki Endüstriyel Ekskavatör ile tarama çalışmalarına devam edilmiştir" dedi.

SUSUZLAŞTIRMA TESİS PROJESİ 2018'DE YAPILDI

İBB'nin 2017 yılında; 1 adet çamur tarama gemisi 1 adet amfibi tarama aracı, 2 adet çamur taşıma gemisi alarak, Haliç başta olmak üzere dere ve deniz temizleme araç envanterini güçlendirdiğini vurgulayan Birpınar, Haliç'ten çıkan dip çamuru susuzlaştırma tesisi için özetle şunları söyledi: