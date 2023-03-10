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  4. Prof. Dr. Canan Karatay'dan uyarı: Mutfağınızda varsa hemen çöpe atın! Hastalık ve bakteri saçıyor

Prof. Dr. Canan Karatay'dan uyarı: Mutfağınızda varsa hemen çöpe atın! Hastalık ve bakteri saçıyor

10.03.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor. Karatay, ev hanımlarını uyararak mutfağa sokulmaması gereken, varsa sürekli yenilenmesi gerektiği o üründen bahsederek bakteri ve hastalık saçtığını dile getirdi.

Prof. Dr. Canan Karatay'dan uyarı: Mutfağınızda varsa hemen çöpe atın! Hastalık ve bakteri saçıyor

Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken uyarılarına bir yenisini daha ekleyerek tehlikeyi dile getirdi. Günlerinin çoğunluğunu mutfakta geçiren ev hanımları bu haberi okuyunca çok şaşıracak. Karatay'ın dile getirdiği bu uyarıya uyulmadığı takdirde hastalıklarla karşı karşıya kalınabilir.

Canan Karatay

MUTFAĞINIZDA VARSA DİKKAT

Prof. Dr. Canan Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" sözleriyle önemli bir uyarıda bulundu.

bulaşık süngeri

Konu hakkında yapılan araştırmalara göre mutfak süngerleri, tuvaletinizden daha fazla mikrop barındırıyor. Bu nedenle mutfağında bulaşık süngeri bulunduranlar çöpe atmalı veya sık sık yenilemeli.

bulaşık süngeri 2

BULAŞIK SÜNGERİ YERİNE NE KULLANILIR?

El Bezleri:

Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve dezenfekte edilebilir.

el bezi

İsveç Bulaşık Bezleri:

Uzun ömürlüdür, çabuk kurur ve son derece dayanıklıdır.

Kabak Lifi:

Elde bulaşık yıkamak için birebirdir. Vücut lifi olarak da kullanılabilir.

kabak lifi

Doğal Bulaşık Fırçaları:

Yumuşaktır ve tüm inatçı lekeleri çıkarır.

Bambu bezler:

Güçlü, emici ve önemli ölçüde çevre dostudurlar.


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