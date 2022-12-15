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Prof. Dr. Canan Karatay: Tinerciler gibi bağımlılık yapıyor

15.12.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, deterjanlarla ilgili üstüne basa basa kullanmayın uyarısında bulundu. Deterjan kokusunun zehir kokusu olduğunu söyleyen Canan Karatay, kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtti. Deterjanın çocuklarımızı zehir gibi öldürdüğünü söyleyen Canan Karatay, yumuşatıcı kokularının ise tinerciler gibi bağımlılık yaptığını söyledi.

Prof. Dr. Canan Karatay: Tinerciler gibi bağımlılık yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay gündemden düşmeyecek yeni açıklamalarıyla ekrana geldi. Deterjanlar hakkında konuşan Canan Karatay, deterjanın kokusunun zehir olduğunu söyledi. Pandemiyle birlikte hayatımızda daha fazla yer kaplamaya başlayan deterjan, hijyen ürünleri ve dezenfektanlara değinen Canan Karatay dikkat çeken sözler sarfetti. Canan Karatay, üstüne basa basa kullanmayın uyarısında bulundu.

FAZLA DETERJAN ZEHİR GİBİ ÖLDÜRÜYOR

Canan Karatay, herkesin “mis gibi temizlik kokusu” dediği kokularla ilgili, “zehir kokusu” benzetmesinde bulundu. O kokuların insan vücudu için en büyük zehir olduğunu söyleyen Canan Karatay, burun tıkanıklığının da bu yüzden olduğunu söyledi. Vücuda girmesin diye burnun kendini tıkadığını anlattı.

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VÜCUT ZEHİRİDİR

Canan Karatay, deterjanların içinde bulunan kimyasal içerikler için vücut zehiridir diyor. Çocukların hepsinin burunlarının tıkanma sebebinin bu kimyasal içerikler olduğunu söylüyor.

Deterjandan çıkan kokuların çocukların DNA’sını değiştirdiğini söyleyen Canan Karatay, “Titiz hanımlar o kokuyu duymak için temizlik yapıyorlar. Öyle bir koku yapılmış ki beyinde tinerciler gibi bağımlılık yapıyor. O yumuşatıcılardaki kokuları duymadan mutlu olmuyorlar. Temizlik olmadı sanıyorlar.”

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MÜSİLAJ OLUŞUMUNU DETERJAN KULLANIMINA BAĞLADI

Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj oluşumunu fazla deterjan kullanımına bağladı. Aşırı deterjan kullanımının denizde oluşturduğu müsilaj gibi vücutta da müsilaj oluşturduğunu söyledi. Burun tıkanıklığı vücutta müsilaj olduğunu gösteriyor.

HAŞİMATO HASTALIĞINA DEĞİNDİ

Canan Karatay, haşimato hastalığının da yükselişe geçtiğinin altını çizerek bu hastalığa da deterjanların neden olduğunu dile getirdi. Bromür ve klorür gibi deterjanlar içinde bulunan kimyasal maddelerin vücuda girmesi sonucu tiroitler vücut iyot kullanamıyor diyor.


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Canan Karatay deterjan Müsilaj

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