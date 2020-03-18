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  4. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 07:31 | Son Güncelleme

Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına gittiğini ve şu an Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na koronavirüs teşhisi konuldu

Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan isimlerden biri de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu oldu.

HABERİ OĞLU ONUR TAŞÇIOĞLU DUYURDU

Oğlu Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Kovid-19 testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.

'YURT DIŞINA EN SON 4-5 AY ÖNCE ÇIKMIŞTI'

Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta. Sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur. Ayrıca, babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: Kendisi yurt dışına en son 4-5 ay önce çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

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Cemil Taşçıoğlu koronavirüs Çapa Tıp Fakültesi

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