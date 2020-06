Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı

'SÜPER LİG'E İSMİNİN VERİLMESİ BENİ ÇOK MUTLU EDER'



Babasıyla alakalı "Olursa mutlu olacağım" dediği birkaç şeyden bahseden Onur Taşçıoğlu, "Bunun bir tanesi Süper Lig'e isminin verilmesi. Babam bir futbolseverdi. Takımını söylemeyeceğim çünkü her takımdan seveni var. Böyle bir şey olunca her gün yapılan futbol maçları sayesinde babamın anılması, sadece babam için değil, bu yaşadıklarımızı bir daha unutmamamız için, bir sene boyunca yapılacak bir şey aslında. Bunca sağlık çalışanının ön saflarda olması, vefat etmesi, bireylerin bu korkunç hastalığı yaşaması ve bazılarının sonunda vefat etmesi. Bu sayede bir sene boyunca aslında bunu unutturmayacağız. Bu birinci temennim. İkinci temennim de şu, babam 1 Nisan'da vefat etti ve tüm hastanelerde saygı duruşunda bulunuldu babam için. Böyle bir davranış benim çok hoşuma gitti. Ben bunun her 1 Nisan'da yapılmasını arzuluyorum. Bu sadece babam için değil. Babamın vefatı, aslında bir nevi insanlara bu hastalığın önemini gösterdi. İnsanlar, "Bir hoca bile vefat ediyorsa bizim dikkat etmemiz lazım" diye düşünmeye ve daha temkinli olmaya başladılar. Babamın vefatı aslında yine öğretici oldu. Yine bir şeyler öğretti insanlara. 1 Nisan'da babamın vefat ettiği gün, bu anları hatırlatacak bir şey yapılmalı. Çünkü şu an yaşadığımız salgın, hatırlanmayı hak ediyor. Kucaklaşmayı, öpüşmeyi, el sıkışmayı, hayatımızı özgürce yaşamayı özlüyoruz. Fakat insanoğlu, bu yaşadıklarımızı kısa bir süre sonra unutacak" diye konuştu.