HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeye dikkat edin

Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeye dikkat edin

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2020 09:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle yeni normal kuralları çerçevesinde açılmaya hazırlanan tatil beldelerinde her türlü önlem alınıyor. Sağlık uzmanlarından ise vatandaşlara deniz ve havuz kullanımı ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Kişilerin yüzerken de mesafeyi koruması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, havuz ve deniz tercihi ile ilgili de bilgi verdi. İşte yaz tatiline gitmeyi planlayanlar için koronavirüs önerileri...

Prof. Dr. Ceyhan: Yüzerken mesafeye dikkat edin

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DHA'ya yaptığı açıklamada, normalleşme süreci ile birlikte turizm sezonunun açılmasının ardından yaz tatiline gidecekler için uyarılarda bulundu. Ceyhan, tatile gidecek olanların rahatlıkla suya girebileceğini, 'havuz suyundan yada deniz suyundan virüs bulaşır' diye bir korkularının pek bulunmadığını bildirdi. Ceyhan, "Yüzerken de yine mesafeyi korumak lazım. Orada en çok korkulan şey yine, solunum yolunda bir virüs taşıyan kişinin ağzından, burnundan çıkan damlacıklarla bulaşmış herhangi bir yere değdirip ağza buruna götürme şeklindeki bulaşma. Sosyal mesafeye dikkat edecekler. İnsanlar, suya girmedikleri zaman maske takacaklar. Temizliğe çok dikkat edecekler. Otelde herhangi bir yere ellediklerinde ellerini temizlemeden ağızlarına, burunlarına götürmeyecekler. Yoksa gıdadan, sudan bulaş gibi bir olay pek söz konusu değil. Tuzlu suda virüsün daha az yaşadığı gibi bir şey gösterilmedi. Zaten mantıken de pek söz konusu değil. Dolayısıyla deniz suyunun virüsü öldürücü bir etkisi yok. Ancak her zaman, havuza kıyaslarsanız deniz daha temizdir. Onu tercih etmekte yarar var" diye konuştu.

Ceyhan yine yazlıklara gidecek insanların, özellikle gidecekleri yerdeki bazı durumlara bakmaları gerektiğini kaydederek, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.

'KALDIRILAN HER TEDBİR BİR RİSK OLUŞTURUYOR'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, özel kreşlerin 15 Haziran'da açılacak olması nedeniyle de çocuklarını buraya gönderecek ailelerin dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu belirtti. Her kaldırılan tedbirin mutlaka bir risk oluşturduğunu, kreşlerin de yüksek risk taşıyan yerlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:

"Çünkü neticede oraya giden çocukların mesafeye uyması ve maske takması son derece zor. Kreşlerin açılma nedeni tamamen çalışan anne ve babaların işe gidebilmesini sağlamak. Zorunluysa gidilecek tabi ki. Giderken de kreşlere, mutlaka kendilerine gönderilen rehberlere göre tedbirlerini alacaklar. Ama özellikle çocukların götürülürken mutlaka mesafeyi olabildiğince dikkat etmesi, sınıflarda eskisi kadar çok çocuk bulundurulmaması, havalandırmaların daha fazla olması ve çocukların ellerinin değdiği yerlerin sık sık dezenfektanlarla temizlenmesi ve çocuklara da mümkün olduğu kadar el temizliğinin öğretilmesi yararlı olur. İmkanı varsa ailelerin, kreşe göndermeden bakılabilecekse tercih etmekte yarar var."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
D vitamini eksikliği MS’in seyrini bozuyorD vitamini eksikliği MS’in seyrini bozuyor
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili kötü haber

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili kötü haber

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan evcil hayvan uyarısı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde kalanlar yüzde 40 daha fazla çalışıyor

Evde kalanlar yüzde 40 daha fazla çalışıyor

D vitamini eksikliği MS’in seyrini bozuyor

D vitamini eksikliği MS’in seyrini bozuyor

Çocukların yüzde 38’inde postür bozukluğu var!

Uzmanlar uyarıyor: Teknoloji kambur yapıyor!

Koronavirüse karşı uyku

Koronavirüse karşı uykuyla güçlenin

Kişisel karantina sürecinde kalp sağlığı için 20 dakika egzersiz şart

Kişisel karantina sürecinde 20 dakika egzersiz hayat kurtarıyor

Şeker Hastalığı (Diyabet) Rehberi: Nedir? Neden Olur? Belirtileri Nelerdir?

Şeker hastalığı neden olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.