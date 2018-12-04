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Prof. Dr. Emiroğlu'nun 'Laiklik en büyük tehlike' sözlerine suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 19:44 | Son Güncelleme

İzmir’de Güzelbahçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi etkinlikleri haftası kapsamında düzenlenen ‘Peygamberimiz ve Gençlik' adlı konferansta "Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Laiklik en büyük tehlikedir" gibi ifadeler kullandığı ileri sürülen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

Prof. Dr. Emiroğlu'nun 'Laiklik en büyük tehlike' sözlerine suç duyurusu

Güzelbahçe Müftülüğü, 28 Kasım’da Mevlid-i Nebi etkinlikleri haftası kapsamında, ‘Peygamberimiz ve Gençlik' adlı konferans düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konferansa, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe, ilçede bulunan ortaokul ile lise öğrencileri götürüldü. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) İzmir 1 Nolu Şubesi, Prof. Dr. Emiroğlu’nun konferansta öğrencilere, "Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Kızlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar. Devrimcilerin hayvani duyguları vardı, hayvan gibi saldırırlar. Ama k…larına tekmeyi yer otururlar. LGBT’liler (lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender) masum gibi gösteriliyor, onların tedavi olması lazım. Laiklik en büyük tehlikedir" gibi ifadeler kullandığı iddiasıyla, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'ÖĞRENCİLER İZİNSİZ GÖTÜRÜLDÜ'

Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Adem Yıldırım, konferansa götürülen öğrencilerin ailelerine bilgi verilmediğini ileri sürerek, "Öğrenciler 28 Kasım’da yapılan konferansa çağrıldı. Çağrı esnasında öğrenci velilerine bilgi verilmedi. Onlardan izin dilekçesi istenmedi. Velilerin haberi yok. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun konuşmacı olduğu konferansı izlemedim ama bazı iddialar var. Konferansın içerinde bazı öğrenciler, hatta bazı öğretmenler konferansı terk ediyor. Çünkü burada, Emiroğlu, kötü iddialar kullanıyor. Konferanstan çıkan öğrenciler durumu ailelerine söylüyor. Veliler okul müdürlerine giderek şikayetçi olmak istiyor, ama okul müdürleri öğrenci velilerinin şikayetlerini almak yerine kendilerini ilçeye yönlendiriyor" dedi.

DEÜ’YE DE BAŞVURDULAR

Burada bir ortaçağ zihniyetinin olduğunu söyleyen Adem Yıldırım, "Dinimiz ve Peygamberimiz’in güzel ahlakı ile ilgili uyuşmayan bir sürü söylem var. Dindar bir nesil yetiştirmek isterken, kindar bir nesil yetiştirme çabası içerisine girdiler" diye konuştu.

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu’nun sözleri üzerine Eğitim İş, savcılığa, "Görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sendika ayrıca DEÜ Rektörlüğü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu hakkında soruşturma başlatması için dilekçeyle başvuruda bulundu.

EMİROĞLU: KAYITLARIM VAR, ÖYLE KONUŞMADIM

İzmir'de, Güzelbahçe Müftülüğü'nce 'Mevlid-i Nebi Haftası' dolayısıyla düzenlenen 'Peygamberimiz ve Gençlik' konferansında, "Kızlar adet olur, adet olmak bir hastalıktır. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 15 yaşındaki kızlar evlenebilir. Laiklik en büyük tehlikedir" dediği öne sürülen Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları reddetti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emiroğlu, söylenenlerin tamamen asparagas olduğunu savunarak, "Kayıtlarım var, öyle konuşmadım. Nerede, neyi, nasıl konuşacağımı biliyorum. Tamamen düzmece. Bunu söyleyenlerin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Kişileri mi yıpratmak istiyorlar, kurumları mı yıpratmak istiyorlar; bilemiyorum. Bunu da bilemiyorum" dedi.

Konuşmasının ses kaydının bulunduğunu öne süren Emiroğlu, "Zaten kaymakamlık da bunu inceledi ve uydurma olduğunu gördü. Tekzip gönderilecek" diye konuştu.

Söylediği iddia edilen sözlerin hiçbirini dile getirmediğini savunan Prof. Dr. Emiroğlu, "Ben böyle ifadeler kullanmadım. Bir ilim adamı böyle kaba saba ifadeler kullanır mı? Pes doğrusu. Ne işim var benim çocuğun adeti ile? Hijyenik şartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dışındakiler düzmece. Cımbızla bile çekilmemiş. İnandırıcı değil" dedi.

(DHA)

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izmir Güzelbahçe Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu laiklik

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