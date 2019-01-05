İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Çatalca'da İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, yaklaşık 18 dönüm arazide hatıra ormanı kurulduğu belirtildi. Alanda, İBB Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla 600 fidanın toprakla buluşturulduğu aktarıldı.

İBB Gençlik Meclisi bünyesinde kurulan özel çalışma grubu tarafından, Fuat Sezgin'in çalışmalarını dünyaya anlatmak amacıyla 70’ten fazla ülkede ve Birleşmiş Milletler çatısı altında özel faaliyetler yürüteceği kaydedildi.

İslam tarihi, İslam bilim ve teknolojileri alanında önemli araştırmalara imza atan Prof. Dr. Fuat Sezgin, ardından büyük bir kültür hazinesini bırakarak 30 Haziran 2018'de vefat etmişti. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edilmişti.

