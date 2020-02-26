Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den Akhisar depremiyle ilgili korkutan açıklama

DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem ve Ödemiş" konulu söyleşide geçmişten günümüze depremler, fay hatları, depreme hazırlık ve deprem sonrası yapılması gerekenlere değindi.

Elazığ’da yaşanan deprem felaketi sonrası bölgede yaptığı incelemeler sonucunda edindiği izlenimleri de paylaşan Prof. Dr. Sözbilir, deprem yönetmeliğine uygun olmayan yapıların hasar gördüğünü, fay hatlarının üzerine kurulu köylerde ise hasarın çok fazla olduğunu anlattı. Sözbilir, İzmir genelinde fay hatlarının üzerinde ne kadar yapı stoğunun olduğunun ortaya konulması ve buna göre önlem alınması gerektiğini dile getirdi. Elazığ’da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depreme yer altının henüz yanıt vermediğini ve enerjisini atamadığını söyleyen Sözbilir, bu nedenle Türkiye’de yakın gelecekte benzer büyüklükte bir depremin yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Son günlerde sık sık deprem yaşanan Akhisar bölgesinde farklı fay sistemlerinin aynı anda deprem ürettiğini söyleyen Sözbilir, Akhisar ve çevresinde 4 binden fazla depremin meydana geldiğini belirterek, "Enerji bir türlü boşalamadığı için çevredeki herhangi bir faya sıçradığında 6.9’a varana kadar depremler meydana gelebilir. Şuradaki iki fay bu potansiyele sahip. Bu faylar gerilim alanına sıçrarsa eğer daha büyük depremler de gelişebilir o bölgede" dedi.