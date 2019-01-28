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Prof. Dr. İbrahim Dülger kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! (Prof. Dr. İbrahim Dülger kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 11:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger, geçirdiği kalp krizi sonucu, 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. İbrahim Dülger kalp krizi sonucu hayatını kaybetti! (Prof. Dr. İbrahim Dülger kimdir?)

Prof. Dr. Dülger, Alanya'da katıldığı bir düğünde rahatsızlandı. Ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Dülger'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Dülger müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi memleketi Uşak'a gönderilen Prof. Dr. Dülger, Uşak Yücetepe Camisi'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Şekerevler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Prof. Dr. İbrahim Dülger, 2016'da Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.

PROF. DR. İBRAHİM DÜLGER KİMDİR?

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Dülger, 1964 doğumludur. Dülger'in çok sayıda yayımlamış olduğu kitap bulunmaktadır.

Türkiye Barolar Birligi Delegesi, Konya Barosu Üyesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü Üyeliği yapmıştır. 2016 yılında Hoca Ahmet Yesevi Türk Kültürüne Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür.

2002'DE ZAGA'YA KONUK OLMUŞTU

Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan, Okan Bayülgen'in sunduğu ZAGA programına da konuk olan İbrahim Dülger, "ha ha" klibiyle dikkat çekmişti.

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Programda akademisyen kimliğinin yanı sıra müzik çalışmalarını sürdürdüğü belirten Dülger, derslerinde de bu kimliğini öne çıkardığını belirtmişti.

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