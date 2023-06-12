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Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kırışıklıkları yok eden maske tarifi! Yarım saat içinde botoks etkisi yaratıyor

12.06.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, hastalıklar ve sağlıklı yaşam üzerine bilgilendirmelerde bulunuyor. Kadınların büyük problemlerinden olan cilt kırışıklıklarını geçirmek için maske tarifi veren Saraçoğlu, evde yapılan doğal maskenin botoks etkisi yarattığını belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun kırışıklıkları yok eden maske tarifi! Yarım saat içinde botoks etkisi yaratıyor

Ciltte meydana gelen sorunlar arasında yer alan sivilce ve kırışıklıklar istenmeyen görünümler yaratabiliyor. Kadınlar bu problemlerden kurtulmak için doğal ve etkili maske tarifleri arıyor. Saraçoğlu, sivilceler ve kırışıklıklar için verdiği tarifin botoks etkisi yarattığını belirterek oldukça faydalı olduğunu açıkladı.

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Yeni Proje - 2023-06-12T103944.218

Malzemeler

  • 1 orta boy kırmızı elma ( sarı veya yeşil olmaz,sert elma)
  • 4 adet taze sert kayısı ( mümkün olduğu kadar sert olması lazım)

Yapılışı

  • Kırmızı elmanın kabuğunu çok ince soyun.
  • Burada elma değil kabukları kullanılacak.
  • Kayısıyı ikiye bölüp çekirdeğini çıkararak çekirdeğin bulunduğu yerde ki beyaz kısmı yani plasentasını kaşıkla veya bıçakla alın ve atın.Kalan kayısıyı kabuğuyla birlikte,Kırmızı elmanın kabuklarını da dahil ederek süt kaynatılan kaplardan birine koyun.
  • Bir Türk kahvesi fincanı su ilave edip 5 dk ocak üstünde kaynatın.
  • Suyu azaldıkça ilave edin .Robottan geçirin ve lapa haline getirin.
  • Yüzünüze hafif masaj yapar gibi uygulayın.
  • 15 dakikadan sonra karıncalanmayla birlikte gerilme hissedeceksiniz.
  • 20-25 dk yüzünüzde bekletin.
  • Ilık su ile durulayıp maskeyi çıkartın.

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