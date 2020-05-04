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Prof. Dr. İlker Küçük hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 13:24 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük koronavirüsü yendikten sonra kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Prof. Dr. İlker Küçük hayatını kaybetti

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. İlker Küçük (47), bir süre önce corona virüse yakalandı. Hastahanede tedavi görerek
koronavirüsü yendikten sonra taburcu olan küçük kalbine yenik düştü.

Uludağ Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Küçük'ün eşi ve bir çocuk babası Küçük, kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Küçük'ün cenazesi Gemlik'te ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Corona virüsü yendikten sonra hayatını kaybeden İlker Küçük için, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından üzüntülerini paylaşan Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağolsun. İnşallah bu son kaybımız olur." ifadesinde bulundu.

(İHA)

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