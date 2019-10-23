Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Yeditepe Üniversitesi'ne geliyor

İSTANBUL (AA) - Sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarından Prof. Dr. Jeffrey D. Sachs, 31 Ekim'de Yeditepe Üniversitesi'nde konferans verecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler kıdemli danışmanı ve dünyaca tanınan ekonomi profesörü Jeffrey D. Sachs'ın "Sürdürülebilir Kalkınma Çağı" isimli kitabı, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi tarafından Türkçeye kazandırılıyor.

Kitabın Türkçe basımının tanıtımı amacıyla Jeffrey D. Sachs, 31 Ekim'de Yeditepe Üniversitesi'nin Kayışdağı'ndaki 26 Ağustos Yerleşimi'nde verilecek "Sürdürülebilir Kalkınmanın Geleceği" isimli konferansa katılacak.

Konferansa, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Kapsayıcı Büyüme Girişimi Koordinatörü ve Başdanışmanı Romina Boarini, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ve girişimci Gamze Cizreli de konuşmacı olarak yer alacak.

Jeffrey Sachs, sürdürülebilir kalkınma üzerine yazılmış önemli kitaplardan biri olan "Sürdürülebilir Kalkınma Çağı"nda, okurlarına sürdürülebilir bir dünya konusunda önemli bir yol haritası çiziyor.