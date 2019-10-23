Prof. Dr. Kasım Han: Türkiye siyasi hedefine ulaştı

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE ile Rusya arasında varılan mutabakatı değerlendiren Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, “Türkiye siyasi hedeflerine büyük ölçüde ulaştı” dedi.

“Harekâtın amacı, PKK/YPG’yi Türkiye-Suriye sınırında yuvalanmış olduğu alanlardan çıkarmaktı. Önce Amerikan tarafıyla varılan ve PKK/YPG’yi lojistik ve askeri destekten mahrum bırakan uzlaşma, ardından Rusya ile varılan ve Rus askerleri ile Esad güçlerinin Menbiç ve Türkiye Suriye sınırının açıkta kalan diğer bölümlerine girmesini sağlayan mutabakat, Türkiye’nin siyasi hedefine çok büyük ölçüde ulaşmasını sağladı” diyen Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han şunları kaydetti:

“Barış Pınarı Harekâtı’na başlarken konulan siyasi hedeflere büyük ölçüde ulaşıldı. Harekâtın amacı, PKK/YPG’yi Türkiye-Suriye sınırında yuvalanmış olduğu alanlardan çıkarmaktı. Önce Amerikan tarafıyla varılan ve PKK/YPG’yi lojistik ve askeri destekten mahrum bırakan uzlaşma, ardından Rusya ile varılan ve Rus askerleri ile Esad güçlerinin, Menbiç ve Türkiye- Suriye sınırının açıkta kalan diğer bölümlerine girmesini sağlayan mutabakat, Türkiye’nin siyasi hedefine çok büyük ölçüde ulaşmasını sağladı.”