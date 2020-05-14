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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

Katıldığı canlı yayında koronavirüs sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İstanbul'da her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli açıklama! İstanbul'a dikkat çekti ve...

Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önemli açıklamalarda bulundu.

Ceyhan, açıklanan vaka sayılarıyla yaptığı hesaba göre 250 bin taşıyıcının İstanbul'da olduğunu ve İstanbul'da her 100 kişiden 1 buçuğunun bilmeden koronavirüs taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

İşte Ceyhan'ın açıklamaları:

Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da... Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor. AVM'yi düşünürseniz, 500 kişi olsa en az 7-8 tanesi bu virüsü taşıyor ve taşıdığından haberi yok. Bir de maske takmamış, ya da maskeyi düzgün takmamışsa siz düzgün taksanız bile yüzde 30 koruyor.

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