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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında isyan etti: Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 15:57 | Son Güncelleme

A Haber'e telefonla bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Atatürk'le ilgili söylemlerine ilişkin gelen tepkilere canlı yayında isyan etti. Çilingiroğlu "Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım? Yunanı, Fransızı şimdi seni ne yapıyordu? Terbiyesizler" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'ndan A Haber canlı yayınında isyan etti: Atatürk'ü sevmek için izin mi alacağım?

BD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi adlı programa telefonla bağlandı.Korona virüs salgını ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunan Çilingiroğlu, gelen bazı yorumlar üzerine bir anda isyan etti.

'ATATÜRK'Ü SEVMEK İÇİN İZİN Mİ ALACAĞIM?'

Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili söylemlerine ilişkin gelen tepkilere yanıt veren Çilingiroğlu, "Adama bak ya! Ya hocam Atatürk'ü sevmek için birisinden izin mi alacağım? Atatürk'ü sev ya. Niye sevmeyeceğim? Yunanı, Fransızı seni ne yapıyordu? Terbiyesizler ya!" ifadelerini kullandı.

SUNUCU ARAYA GİRMEK İSTEDİ AMA...

Programın sunucusu Hikmet Öztürk, Mehmet Çilingiroğlu konuşurken araya girmek istedi ancak ünlü profesör izin vermeyerek konuşmasına devam etti.

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