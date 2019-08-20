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Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı! Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Sapanca İlçesinde bulunan yazlığında yeni kitap hazırlığında olan ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı! Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir?

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii’nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANJİYO OLDU

İlk müdahalesi burada yapılan Cüceloğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar anjiyo oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Anjiyo işlemi sonrasında Cüceloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yazarın takip amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi.

MEHMET DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Doğan Cüceloğlu 1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim) alanında doktorasını yapmıştır.

Sonrasında Türkiye'de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde görev yapan Cüceloğlu, Fulbright bursuyla bir sene süreyle Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur.

1980-1996 seneleri arasında ABD Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Fullerton'da görev yapan Cüceloğlu'nun kırkı aşkın Türkçe ve İngilizce bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 1996 senesinden bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana babalara ve iş adamlarına yönelik seminerlere, konferanslara ve atölye çalışmalarına ağırlık vermiştir.

1990 yılından bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.

ESERLERİ:

İçimizdeki Biz

İçimizdeki Çocuk

İnsan ve Davranışı

İyi Düşün Doğru Karar Ver

'Keşke'siz Bir Yaşam ıçin ıletişim

Savaşçı

Yeniden ınsan ınsana

Yetişkin Çocuklar

Kaynak: DHA


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