Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı! Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir?

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii’nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANJİYO OLDU



İlk müdahalesi burada yapılan Cüceloğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar anjiyo oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ



Anjiyo işlemi sonrasında Cüceloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yazarın takip amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi.

MEHMET DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?



Doğan Cüceloğlu 1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim) alanında doktorasını yapmıştır.

Sonrasında Türkiye'de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde görev yapan Cüceloğlu, Fulbright bursuyla bir sene süreyle Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur.