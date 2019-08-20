Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı! Mehmet Doğan Cüceloğlu kimdir?

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mevkii’nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikâyeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
ANJİYO OLDU
İlk müdahalesi burada yapılan Cüceloğlu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar anjiyo oldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Anjiyo işlemi sonrasında Cüceloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yazarın takip amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi.
MEHMET DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?
Doğan Cüceloğlu 1938 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim) alanında doktorasını yapmıştır.
Sonrasında Türkiye'de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde görev yapan Cüceloğlu, Fulbright bursuyla bir sene süreyle Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur.
1980-1996 seneleri arasında ABD Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Fullerton'da görev yapan Cüceloğlu'nun kırkı aşkın Türkçe ve İngilizce bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 1996 senesinden bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana babalara ve iş adamlarına yönelik seminerlere, konferanslara ve atölye çalışmalarına ağırlık vermiştir.
1990 yılından bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktadır.
ESERLERİ:
İçimizdeki Biz
İçimizdeki Çocuk
İnsan ve Davranışı
İyi Düşün Doğru Karar Ver
'Keşke'siz Bir Yaşam ıçin ıletişim
Savaşçı
Yeniden ınsan ınsana
Yetişkin Çocuklar
Kaynak: DHA
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