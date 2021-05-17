Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

Sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde başasistan olarak göreve başlayan Mehmet Murat Tuncer, 1997’de profesör oldu. Mehmet Murat Tuncer, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde YÖK üyeliği de yaptı.

PROF. DR. MEHMET MURAT TUNCER KİMDİR?

1956’da Kayseri'de doğan Mehmet Murat Tuncer, 1974’te Kayseri Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra 1974’te girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1981’de dereceyle mezun oldu. 1986-1987 yılları arasında Sivas Askerî Hastanesi'nde dâhiliye uzmanı olarak askerlik görevini yapan Mehmet Murat Tuncer, 1988-1989’da Kanada Toronto'da Wellesley Hospital Gastroenteroloji Kliniği'nde Diagnostik ve Terapötik Endoskopi ve Endoskopik Onkoloji konularında "Observer" olarak bulundu.

1989 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda başasistan olarak göreve başlayan Mehmet Murat Tuncer, 1991’de Gastroenteroloji Yan Dal uzmanlığını bitirdi.

Aynı sene Üniversite Doçenti unvanını alan Mehmet Murat Tuncer, 1997’de profesörlüğe yükseldi.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Murat Tuncer, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeliği yaptı. Yunus Söylet'in istifasıyla boşalan YÖK üyeliğine Eylül 2012'de atanan Mehmet Murat Tuncer, YÖK Genel Kurulu üyeliği de yaptı.



