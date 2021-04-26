Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Canlı yayında sağlık dağıtıyor…

Kanal D’de Doktorum, Kanal 24’te Dr. Murat’la Bir Dakika, TV360’da Doktorum Yanımda, BRT kanalında sağlık programları ve NTV’de Adım Adım Sağlık programlarının hem editörlüğünü hem de sunuculuğunu yapan Prof. Dr. Murat Aksoy, websitesi ve YouTube kanalından da toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. En büyük hobilerinden olan müziği de bırakmayan Prof. Dr. Murat Aksoy, doktorlardan oluşan bir müzik grubunun solistliğini de yapıyor…

PROF. DR. MURAT AKSOY KİMDİR?

11.09.1970’te İstanbul’da doğan Prof. Dr. Murat Aksoy, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi Levent İlköğretim Okulu’nda ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1994’te mezun oldu. Tıp doktoru olan Prof. Dr. Murat Aksoy, Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini 1999’da İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 2000’de uzman doktor olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Murat Aksoy, 2004- 2005 yıllarında damar cerrahisi ile ilgili bilgi ve becerisini arttırmak için bir sene boyunca Henri Mondor Hastanesi Damar ve Endokrin Cerrahisi Servisi’nde, Fransa’da çalıştı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olarak 2006 tarihinde doçent unvanı alan Prof. Dr. Murat Aksoy, Avrupa Uzman Doktorlar Birliği Damar Cerrahisi Seksiyonu (UEMS-Vasc) tarafından gerçekleştirilen Board Sınavı’nda başarılı oldu ve yeterlilik belgesi aldı.