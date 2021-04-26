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  4. Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Canlı yayında sağlık dağıtıyor…

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Canlı yayında sağlık dağıtıyor…

26.04.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı canlı yayın programlarında verdiği bilgilerle adeta sağlık dağıtan Prof. Dr. Murat Aksoy, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 1 sene Fransa’da endokrin cerrahisi bölümünde çalıştı. Uzun yıllar hastanelerde çalışan Prof. Dr. Murat Aksoy, televizyon dünyasına adım attı…

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Canlı yayında sağlık dağıtıyor…

Kanal D’de Doktorum, Kanal 24’te Dr. Murat’la Bir Dakika, TV360’da Doktorum Yanımda, BRT kanalında sağlık programları ve NTV’de Adım Adım Sağlık programlarının hem editörlüğünü hem de sunuculuğunu yapan Prof. Dr. Murat Aksoy, websitesi ve YouTube kanalından da toplumu bilgilendirmeye devam ediyor. En büyük hobilerinden olan müziği de bırakmayan Prof. Dr. Murat Aksoy, doktorlardan oluşan bir müzik grubunun solistliğini de yapıyor…

PROF. DR. MURAT AKSOY KİMDİR?

11.09.1970’te İstanbul’da doğan Prof. Dr. Murat Aksoy, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi Levent İlköğretim Okulu’nda ve Kadıköy Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1994’te mezun oldu. Tıp doktoru olan Prof. Dr. Murat Aksoy, Genel Cerrahi uzmanlık eğitimini 1999’da İstanbul Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 2000’de uzman doktor olarak çalışmaya başlayan Prof. Dr. Murat Aksoy, 2004- 2005 yıllarında damar cerrahisi ile ilgili bilgi ve becerisini arttırmak için bir sene boyunca Henri Mondor Hastanesi Damar ve Endokrin Cerrahisi Servisi’nde, Fransa’da çalıştı. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen sınavda başarılı olarak 2006 tarihinde doçent unvanı alan Prof. Dr. Murat Aksoy, Avrupa Uzman Doktorlar Birliği Damar Cerrahisi Seksiyonu (UEMS-Vasc) tarafından gerçekleştirilen Board Sınavı’nda başarılı oldu ve yeterlilik belgesi aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi kadrosuna 2013’te geçen ve aynı sene Genel Cerrahi Profesörü olan Prof. Dr. Murat Aksoy, yurt dışı ve yurtiçinde faaliyet gösteren damar cerrahisi derneklerinde görev yaptı. Fleboloji Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevini yapan Prof. Dr. Murat Aksoy, European Association of Vascular Surgeons in Training Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, European Vascular Surgeons in Training Genel Sekreterliği, European Society for Vascular Surgery Yönetim Kurulu Üyeliği ve International Society for Vascular Surgery Doğu Avrupa Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Canlı yayında sağlık dağıtıyor

Damar cerrahisi ile ilgili yurtdışında ve yurtiçinde basılan kitap bölümleri, makaleleri ve kongre sunumları bulunan Prof. Dr. Murat Aksoy, güncel damar cerrahisi uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak için gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurslarında eğitmen olarak görev aldı.

Bunların haricinde halk sağlığı ile ilgili yayınlanan ve 2016’da basılan Doktorum Yanımda-Zamane Hastalıkları kitabını yazan Prof. Dr. Murat Aksoy, Literatür Aktüel dergisinde aylık yazılarına devam ediyor. Görsel medyada program sunucusu, editör ve yapımcı olarak da yer alan Prof. Dr. Murat Aksoy, Kanal D ekranlarında 2013-14 yılları arasında yayınlanan “Doktorum” programını Ceyda Düvenci ile birlikte sundu.

Kanal 24’te “Dr.Murat’la Bir Dakika” adındaki kısa sağlık videoları iki sezondur program yapan Prof. Dr. Murat Aksoy, TV360’da “Doktorum Yanımda” programını sundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde BRT kanalında sağlık programları yapan Prof. Dr. Murat Aksoy, NTV’de Adım Adım Sağlık adındaki programın editörlüğünü ve sunuculuğunu yaptı.

Sağlık ile ilgili bilgilendirme çalışmalarını dijital ortamda ve Youtube kanalı üzerinden de devam ettiren Prof. Dr. Murat Aksoy, doktorlardan oluşan Kord Vokal adındaki grupla birlikte çok sevdiği müzik çalışmalarına da devam ediyor.

PROF. DR. MURAT AKSOY EVLİ Mİ?

Grubun solistliğini de yapan Prof. Dr. Murat Aksoy, Amerikan Hastanesi ve Maçka Emar Polikliniği’nde çalışmalarını sürdürüyor. Ev li ve Melisa ile Tibet adında iki çocuğu olan Prof. Dr. Murat Aksoy, çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Fransızca ve orta derecede Almanca biliyor.

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