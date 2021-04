Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Canlı yayında sağlık dağıtıyor…

Bahçeşehir Üniversitesi kadrosuna 2013’te geçen ve aynı sene Genel Cerrahi Profesörü olan Prof. Dr. Murat Aksoy, yurt dışı ve yurtiçinde faaliyet gösteren damar cerrahisi derneklerinde görev yaptı. Fleboloji Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Saymanlık ve Genel Sekreterlik görevini yapan Prof. Dr. Murat Aksoy, European Association of Vascular Surgeons in Training Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, European Vascular Surgeons in Training Genel Sekreterliği, European Society for Vascular Surgery Yönetim Kurulu Üyeliği ve International Society for Vascular Surgery Doğu Avrupa Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Damar cerrahisi ile ilgili yurtdışında ve yurtiçinde basılan kitap bölümleri, makaleleri ve kongre sunumları bulunan Prof. Dr. Murat Aksoy, güncel damar cerrahisi uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak için gerçekleştirilen yurtiçi ve yurtdışı eğitim kurslarında eğitmen olarak görev aldı.

Bunların haricinde halk sağlığı ile ilgili yayınlanan ve 2016’da basılan Doktorum Yanımda-Zamane Hastalıkları kitabını yazan Prof. Dr. Murat Aksoy, Literatür Aktüel dergisinde aylık yazılarına devam ediyor. Görsel medyada program sunucusu, editör ve yapımcı olarak da yer alan Prof. Dr. Murat Aksoy, Kanal D ekranlarında 2013-14 yılları arasında yayınlanan “Doktorum” programını Ceyda Düvenci ile birlikte sundu.