Prof. Dr. Naci Görür, Van Gölü ve çevresindeki hareketliliğe dikkat çekti

Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada paylaştığı harita ile uyarılarda bulundu. Görür'ün harita ile yaptığı deprem uyarısında Van ve çevresindeki değişimler gösterildi.

Görür, "Arkadaşlar, dünden beri Van Gölü'nün doğusu hareketli. Arısu-Tuşba/Van, Çitören-Tuşba/Van, Mollakasım/ Van yörelerinde 2,0-3,5 aralığında depremler oluyor. Bu depremler gölün doğusundaki bindirme fayları ile ilgili. Burası yavaş yavaş yükseliyor. Biliyorsunuz Van ilimiz deprem kenti. Tarihsel dönemlerde çok sayıda şiddeti VI-IX arasında değişen deprem var. Aletsel dönemde bu bölgede 1976 7,3 Çaldıran ve 2011 7,2 Van Depremi var. Şu anda olan depremler yerleri itibariyle daha büyük depremleri tetikleyebilir diye beni pek endişelendirmiyor." ifadelerini kullandı.



