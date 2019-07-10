HABER

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:27 | Son Güncelleme

İstanbul  DHA- İSTANBUL Üniversitesi öğretim üyesi Prof.

İstanbul DHA- İSTANBUL Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in bir öğrencisine düşük not verdiği gerekçesi ile 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin avukatı açıklama yaptı.
Rigel'in avukatı Hasan Adil Atabay'ın yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:
"Prof. Dr. Nurdoğan Rigel hakkında İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen hüküm henüz kesinleşmemiş bir hükümdür. Müvekkilimiz anılan mahkemece yapılan duruşmalarda detaylı bir şekilde kendisini savunmuş, tarafımızca da gerekli hukuki savunmaları yapıldı ise de yasal olmayan gerekçeler ile maalesef mevcut hüküm kurulmuştur. Bu hükümle ilgili tarafımızca itiraz kanun yoluna müracaat edilmiştir. Kararın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle içeriği ile ilgili etik açıdan bu aşama itibarıyla bir bilgilendirme yapılmayacaktır"

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Yorulan sürücülere jandarmadan çay ve su ikramıYorulan sürücülere jandarmadan çay ve su ikramı
Tıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruzTıraşçı: Din ve dine ait kavramları öğretmeye çalışıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! O taksici için karar verildi

Kısa mesafeyi duyup yolcuyu indirmek istemişti! Karar verildi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bu gece etkisini arttıracak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verdi

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

İstanbul'da korkutan görüntüler! Helikopterler harekete geçti

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İtalyan ve Fransız savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.