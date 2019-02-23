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Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Halk Sağlığı Uzmanı Prof.

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirecek ve hastalıklardan koruyacak mevsim meyvelerinden kış çayı yapmanın püf noktalarını anlattı.Prof. Dr. Özyaral, çaydan zarar görmeyip faydalanmak için demleme süresine, miktarına ve yapılışına dikkat etmek gerektiğini söyledi. Meyveler insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Özellikle soğuk kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek insanları hastalıklardan koruyor. 'İçimizde soba yakalım' diyerek ayva, mandalina, portakal, greyfurt, limon ve zencefille kış çayı hazırlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, antiseptik ve antibiyotik özellikleri olan meyve çayının özellikle mide ve bağırsak sistemini hareket geçirerek kabızlığa iyi geldiğini belirtti. DOĞAL KORUYUCU VE ISITICI Meyve çayının yapılışını anlatan Prof. Dr. Özyaral, "Doğal koruyucu ve ısıtıcı olan çayın içine asla şeker koymuyoruz. Mandalinayı direkt koyuyoruz ama portakalı kabuğu ile kullanacaksak kaynatmıyoruz. Çünkü portakalın kabuğunda bulunan uçucu organik bileşikler kaynadığında yapısal özellikleri bozuluyor. Bana faydadan çok zararı olur" dedi. MEYVELERİ ATMADAN ÖNCE SU KAYNAMIŞ OLMALI Kış çayını yaparken demleme süresine dikkat çeken Prof. Dr. Özyaral, "Yemek tenceresinin içine yarım ayva, bir portakal ve kabukları soyulmuş iki tane limonu sıkıyoruz. Mandalinaları bölerek tencereye ilave ediyoruz. Elma yapısal özellikleri bozduğu için koymadık. Doğrayıp tencereye aldığımız meyveleri kaynamaya bırakıyoruz. İçine bir tane kabuk tarçın ve isteğe bağlı olarak, aroma versin diye 4 veya 6 tane karanfil koyabiliriz. Suyu önceden kaynatmış olmayız. Sonra meyveleri atıp 10-15 dakika daha kaynatıp kenara alarak demlemeye bırakmamız gerekiyor. Meyvelerden tam faydalanalım, yapısal özellikleri bozulmasın diyorsak suyu önden kaynatıp, meyveleri ve bütün aroma vericileri içine atıp 15 dakika demlemeliyiz. Demleme süresi en fazla 15 dakika olmalı, daha fazla olursa çayın faydasını göremeyiz" diye konuştu. MEYVE ÇAYI ANTİOKSİDAN Çay için 'zabıta' benzetmesi yapan Prof. Dr. Özyaral, "Meyve ve suyu tüketme alışkanlığımız çok yok, bu çayla amacımız kışın susuyoruz,içimiz de üşüyor, çayla suyu aromalandırdık. Meyvelerin, bütün vitaminlerini suya verdik. Şu anda hazırlanan çay antioksidan yani mide ve bağırsakları temizlediği gibi karaciğer sistemini de süpürecek. Bir zabıta hazırlıyoruz diye düşünelim. Çaya mevsim meyvelerinindışında meyve koymamalıyız" ifadelerini kullandı. KABIZLIĞI ÖNLÜYOR Çayın içindekimeyveleri akşama kadar bekletmemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Meyveleri süzüp alacağız. Çayın ayrıca antibiyotik etkisi de var. Dolayısıyla doğal koruyucu ve ısıtıcı bir etkisi mevcut. Meyve çayını içerek gün boyu kendimizi ve enerjimizi üst düzeyde tutmuş olacağız. Meyve çayıyla, mide bağırsak sistemini hareketlendirip, kabızlığı önleyeceğiz. Çay, C vitamini deposu, gribal enfeksiyon, nezleden ve astımdan koruyor. Ayrıca, havadaki polenleri ve mikroorganizmaları uzaklaştırmada önemli etkisi var" dedi.

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Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifiProf. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
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