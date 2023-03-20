Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! "Bahar havası geliyor"

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesinde bu sefer de sel felaketi meydana geldi. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketi can aldı. Birçok ilde de soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde sel riskinin ortadan kalktığını söyleyen Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar batı bölgeler ve iç bölgelerde 3-4 derece artacak." diyerek bahar havasından söz etti.

Prof. Dr. Şen'in yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"DEPREM BÖLGESİNDE RİSK ORTADAN KALKTI... ORADAKİ VATANDAŞLAR BİRAZ RAHAT EDECEKLER"

"Soğuk bir hava geçirdik esasında geçtiğimiz bir hafta içerisinde hava sıcaklıkları soğuktu. Deprem bölgesinde Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te sel oldu. Dolayısıyla önemli meteorolojik hadiseleri geride bıraktık. Ama deprem bölgesinde risk ortadan kalktı. Yani sel riski yok. Ama salı ve çarşamba günü deprem bölgesinde yağış yok. En azından oradaki vatandaşlar biraz rahat edecekler. Ama perşembe günü tekrar oraya yağış geliyor.

"BATIYA BAHAR HAVASI GELİYOR"

Türkiye geneline baktığımız zaman batıda yağış artık ayrıldı. İstanbul'da önümüzdeki bir hafta neredeyse yağış yok. Sıcaklıklar batı bölgeler ve iç bölgelerde 3-4 derece artacak. Bu sıcaklık artışı çarşamba günü 1-2 derecelik azalmadan sonra hafta sonu daha da artacak. Yani hafta sonu böyle bahar havası gelecek gibi gözüküyor.

"ORAYA DİKKAT ETMEK LAZIM"

Batı'da yağış yok dedim. Ama Doğu'da yağış devam ediyor hala. Bugün Giresun ve Ordu civarında biraz kuvvetli yağmur var. Oraya dikkat etmek lazım. Onun dışında Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur var. Onun dışında önemli bir meteorolojik hadise yok.

"BAHAR YAVAŞ YAVAŞ GELİYOR"

Sanki bu hafta kış artık geride kalacak gibi. Artık Doğu'da kar yağışı yok. Karla karışık yağmur yükseklerde bugün belki devam edecek biraz. O da bin 500 metrenin yüksekliğinde yağacak. Yani kış geride kaldı, bunu söyleyebiliriz. Bahar nerede kaldı? İşte bahar yavaş yavaş geliyor bahar. Yağışlar bu mart ayında biraz ortalamalar civarında oldu esasında. O sevindirici bir haber. Onun dışında bu ayın sonuna yani önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklar da artacak. Dolayısıyla bir bahar havasını yaşayacağız, öyle görünüyor."

