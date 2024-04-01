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  4. Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için açıkladı 'Yaz havası...' 4 bölgeye uyarı: Marmara da var... Meteoroloji'den son dakika 1 - 5 Nisan hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için açıkladı 'Yaz havası...' 4 bölgeye uyarı: Marmara da var... Meteoroloji'den son dakika 1 - 5 Nisan hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.04.2024 09:11
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Bugün hava nasıl? Bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor mu? Son dönemde artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar bu soruların yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen'den de 'Yaz havası' açıklaması geldi. İşte il il son dakika hava durumu tahmini...

Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için açıkladı 'Yaz havası...' 4 bölgeye uyarı: Marmara da var... Meteoroloji'den son dakika 1 - 5 Nisan hava durumu

Son dakika hava durumu tahmini! Meteoroloji'den 1 Nisan hava durumu raporu geldi. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken Meteoroloji, 5 günlük hava durumu tahminini de paylaştı. Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul çin 'Yaz havası' açıklaması yaptı. İşte detaylar...

"İSTANBUL'A DA 'YAZ HAVASI' GELİYOR"

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'a da "Yaz Havası" geliyor. Türkiye'nin büyük bir bölümünde devam eden sıcaklar yarın daha da yükselecek. İstanbul'da bugün 24 C olacak sıcaklık yarın 26-27 C'ye çıkacak. İzmir 30 C, Ankara 27 C. Antalya 26 C. Yurtta yağış yok. Marmara ve Ege'de toz taşınımı etkili değil." dedi.

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METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

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İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu

KARS °C, 17°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

1 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

1

2 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

2

3 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

3

4 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

4

5 NİSAN HAVA DURUMU TAHMİNİ

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Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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