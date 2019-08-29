Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Leyla’nın 7 yıldır takip ettikleri bir hasta olduğunu ve nakle hazır olduklarını kaydetti. Özkan, Leyla’ya 2 kez yüz bağışının olduğunu ama o dönemde yaş mevzuatına takıldıklarını bildirdi. Kahramanmaraş’ta yüzüne örtülen eşarbın yanması sonucu yüzü ve kafa derisi de yanan Leyla Demirci, Türkiye’de ilk yüz naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile yeniden görüşmek üzere 14 saatlik yolculuğunun ardından Antalya’ya geldi. İHA’nın gündeme getirdiği olayın ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, tedavinin önünü açıp Leyla’nın umuda yolculuğunu başlattı. 20 yaşındaki Leyla Demirci, öğle saatlerinde dünyada ve Türkiye’de adını yaptığı yüz nakilleriyle duyuran Prof.Dr. Ömer Özkan ile bir araya geldi. Özkan, Leyla ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Leyla’yı takip ediyoruz"

Prof.Dr. Özkan, Leyla Demirci’nin 7 yıldır takip ettikleri bir hasta olduğunu söyledi. O dönemde Leyla’nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle nakil dışında neler yapılabileceği üzerinde durduklarını kaydeden Özkan, “Leyla’nın yanık yüzdesi çok fazla, vücudundan doku naklinin yapılabilecek alanları fazla değil. O dönemde Leyla yaşından dolayı mevzuata takıldığı için takip yaptık ve acil işlemlerini yaptık” dedi.

"Bakanlık bizi de aradı"

Leyla’nın nakil listesinde olduğunu ve yüz nakli için her şeyinin hazır olduğunun altını çizen Prof.Dr. Özkan, ara ara yine rutin kontrollerine gelmeye devam ettiğini belirtti.

Leyla’nın yeniden kamuoyunun gündemine gelmesinin önemli olduğuna değinen Prof.Dr. Ömer Özkan, “Leyla çok sevdiğim uyumlu hastalarımdan bir tanesi. Ama tek eksiğimiz donörün olmamasıydı. Leyla bir örnek. Biz testlerini yeniden yapacağız. Uygun şartlar oluşursa da tedavisine başlarız. Leyla’nın Sağlık Bakanlığında tüm kayıtları var. Bakanımız da bizleri aradı. Elimizden geldiğince destek olacağız. Organ ve doku bağışının önemi açısından bu hastalarımız örnek teşkil ediyor. Leyla tekrar hoş geldi" ifadelerine yer verdi.