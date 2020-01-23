Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: "Manisa için tehlike geçmedi"

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremin ardından daha önce Akhisar’ı uyaran Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Manisa için tehlikenin geçmediğini söyledi. Üşümezsoy, "Fayların birisi kırıldığı zaman 7 büyüklüğünde depremler oluşabilir" dedi.

Akhisar’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem 11 ilde hissedildi. Sarsıntı sonrası bazı illerde vatandaşlar sokaklara dökülerek, geceyi sokakta geçirdi. 3 yıl önce "6,5 büyüklüğünde bir deprem oluşabilir" açıklamasını yapan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Manisa için tehlikenin geçmediği söyledi. Üşümezsoy, "Bu fay hattı Manisa’dan Akhisar ve Kırkağaç’a doğru giden yamuk bir fay sistemi. Buna velev gelen Akhisar-Gölmarmara, Akhisar-Saruhan, Manisa Spil Dağı’nın doğu kesimi düzleminde olan faylar. Bu üç faylar bir tarak gibi ana faya doğru bulunmaktadır. Bu faylar üzerinde ikisinin birleştiği yerde daha etkin depremler oluşturmaktır. Benzeri Midilli tarafı ile de faylarla kesişmekte, keza Foça’daki fay da aşağıdan İzmir Körfezi’ne girip kuzeye Foça’ya giden fayın kesiştiği yerde oluşuyor. Bu faylar, ikisi birlikte çalıştığı zaman riskli oluyor ama tek başına çalışırsa risk düşük olur. Manisa’da hem kuzeyden hem de kuzeydoğusundan Salihli’ye doğru giden fay hattı var, ama daha çok bu üç tarak gibi olan faylardan Gölmarmara, Saruhan, Manisa hatları giderek Gediz Vadisi’ne doğru uzanan faylar. Bunları dikey kesen ise Manisa ve Akhisar fayı. Bunların birisi kırıldığı zaman 7 büyüklüğünde depremler oluşabilir" ifadelerini kullandı.