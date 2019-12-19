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Prof. Dr. Seyyal Ak: (Ruamlı atların gömülmesi) Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.

Prof. Dr. Seyyal Ak: (Ruamlı atların gömülmesi) Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak, ruamın at, katır, eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara özgü akut ve kronik seyredebilen bir hastalık olduğunu, bununla mücadele etmenin tek yolunun hasta hayvanları 'İnsancıl yöntemlerle' yok ederek, derin çukurlara gömmek ve üzerine sönmemiş kireç dökmek olduğunu söyledi.
İÜC Avcılar Kampüsü'nde DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Seyyal Al, ruam hastalığının et yiyen hayvanlardan bulaşabildiğini, bu et ürünlerini tüketen insanlarda da hastalığın görülebileceğini söyledi.

"ADALAR EN TEHLİKELİ BÖLGE"
Prof.Dr. Ak, "Adalar'da sürekli faytonculuk yapıldığı için en ruam hastalığı bakımından en tehlikeli bölge. Hastalık bazı yıllarda ortaya çıkıyor, bastırılıyordu. Nedeni sürekli kaçak hayvanların sokulması. Belli dönemlerde hayvanlara testler yapılıyor. Şüpheli görülen hayvanlar itlaf ediyor. Kontrolsüz bir hayvan girdiğinde böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bakanlık, valilik, belediyenin ortak işlemleri doğru. Hastalık görülen mihrakın yok edilmesi gerekiyor. Hasta hayvanlar genellikle atlar oluyor, ve hasta hayvanlar itlaf ediliyor. Hiçbirimiz böyle bir şey yapmaktan haz duymuyoruz. Ancak, hastalığın söndürülebilmesi diğer hayvanların, insanların etkilenmemesi için buna mecburuz. İtlaf edilen hayvanları derin çukurlara gömmek, üzerine sönmemiş kireç dökmek zorundasınız. Bunun nedeni; hastalığı yok etmek. Derin gömülmesinin nedeni toprağı kazıp et yiyen hayvanların ulaşmaması. Üzerine sönmemiş kireç dökülmesinin amacı da bakterilerin üremesini önlemek. Başka yere götürmek gerekmiyor. Bunun taşınması sırasında yanlışlıklar yapılabilir. Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"KORKULACAK HİÇBİR ŞEY YOK"
Prof.Dr. Seyyal Ak, at eti yiyen insanların hastalanabileceğini anlatırken, "Bunlar tespit edilip yok edilmese, bu hayvanlar bu bilinçsiz insanların elinde tehlike oluşturacaktı. Bu faytonculuğu yok etmemiz gerekiyor. Bir şekilde piyasaya sürülmeye çalışılacaktı. Bu da bizler için kesildiği yerdeki et yiyen hayvanlar için tehlike oluşturacaktı. Bu hayvanlar zaten ölecekti. İnsancıl koşullar sağlayarak, insanları korumak zorunda olduğumuz için hiç hoşumuza gitmediği halde bunu yapmamız gerek. İÜC elbirliği içerisinde. Bu total at, ancak kontrolsüz, bakımsız, uygun şartlarda beslenmeyen, yetiştirilmeyen ortamlarda hastalık görülüyor. Sınırlarımdan kaçak getirilen örneğin İran'dan kaçak sokulan hayvanların kaçak olarak adaya getirilmesi sonucu hastalık görülüyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Bu şekilde insanlar veya diğer et yiyen hayvanlar için söz konusu değil. İnsandan insana bulaştığı söyleniyor. Ancak, bu konuda kesin bir şey yok" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

Prof. Dr. Seyyal Ak: (Ruamlı atların gömülmesi) Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor

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