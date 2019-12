Prof. Dr. Seyyal Ak: (Ruamlı atların gömülmesi) Bulunduğu yerde yok etmemiz gerekiyor 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Seyyal Ak, ruamın at, katır, eşek gibi tek tırnaklı hayvanlara özgü akut ve kronik seyredebilen bir hastalık olduğunu, bununla mücadele etmenin tek yolunun hasta hayvanları 'İnsancıl yöntemlerle' yok ederek, derin çukurlara gömmek ve üzerine sönmemiş kireç dökmek olduğunu söyledi. İÜC Avcılar Kampüsü'nde DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof.Dr. Seyyal Al, ruam hastalığının et yiyen hayvanlardan bulaşabildiğini, bu et ürünlerini tüketen insanlarda da hastalığın görülebileceğini söyledi.

"KORKULACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Prof.Dr. Seyyal Ak, at eti yiyen insanların hastalanabileceğini anlatırken, "Bunlar tespit edilip yok edilmese, bu hayvanlar bu bilinçsiz insanların elinde tehlike oluşturacaktı. Bu faytonculuğu yok etmemiz gerekiyor. Bir şekilde piyasaya sürülmeye çalışılacaktı. Bu da bizler için kesildiği yerdeki et yiyen hayvanlar için tehlike oluşturacaktı. Bu hayvanlar zaten ölecekti. İnsancıl koşullar sağlayarak, insanları korumak zorunda olduğumuz için hiç hoşumuza gitmediği halde bunu yapmamız gerek. İÜC elbirliği içerisinde. Bu total at, ancak kontrolsüz, bakımsız, uygun şartlarda beslenmeyen, yetiştirilmeyen ortamlarda hastalık görülüyor. Sınırlarımdan kaçak getirilen örneğin İran'dan kaçak sokulan hayvanların kaçak olarak adaya getirilmesi sonucu hastalık görülüyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Bu şekilde insanlar veya diğer et yiyen hayvanlar için söz konusu değil. İnsandan insana bulaştığı söyleniyor. Ancak, bu konuda kesin bir şey yok" ifadelerini kullandı.

