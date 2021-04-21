HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Sözbilir'den Datça açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama

Prof. Dr. Sözbilir'den Datça açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama

21.04.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki hareketliliğin İzmir ve İstanbul'daki olası depremlerle bağlantısı olup olmadığına yönelik soruya, "İstanbul ve İzmir ile bu depremlerin bir bağlantısı yok" yanıtını verdi.

Prof. Dr. Sözbilir'den Datça açıklarındaki depremlerle ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi’nde, Muğla'nın Datça ilçesinin 14.4 kilometre açıklarında, geçen hafta salı günü 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Bu depremin ardından birçoğu 4 büyüklüğünde 400'ü aşkın artçı deprem gerçekleşti. Bu sarsıntılar ise, tedirginlik yarattı. Bazı Datçalılar, depremin Knidos Antik Kenti açıklarında çok eski tarihlere dayanan bir yanardağın harekete geçmesi sonucu gerçekleştiğinin halk arasında konuşulduğunu kaydetti.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİN 1'DEN FAZLA OLMASI

"Bölgedeki depremler 400'ü buldu" diyen Prof. Dr. Sözbilir, şöyle konuştu:
"İlginç olan bir konu ise 5 olan depremlerin birden çok olması. Ana şok sınıfına giren bu depremler, 1'den çok gerçekleşti. 3 ve 4 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldi. Bu tür birbirine yakın büyüklükteki depremlerin olduğu zamanlarda daha çok 'volkanik kökenden mi kaynaklandığı' konusunda bir soru işareti oluşuyor. Dolayısıyla bölgeye baktığımız zaman volkanları görüyoruz. Bu volkanlara baktığımız zaman Datça'dan Yunanistan'a doğru bir yay şeklinde uzanıyor. Bölgede çok sayıda volkanik ada bulunuyor. Bunlar tarihsel dönemlerde çok defa püskürüp insanlar için can ve mal kaybına yol açmış. Ayrıca bölgede çok sayıda fay da bulunuyor. Bunlar da geçmişte deprem üretmiş faylar. Bölgedeki bazı fayların kırıldığını görüyoruz. Öteki faylar 6.5'i aşan depremler üretebiliyor. Bu fayların bu boyutta deprem üretmesi durumunda Güney kıyılarımız özellikle Datça taraflarında tsunami tehlikesi oluşabilir"

DATÇA'NIN KIYI KESİMLERİ

Bölgede 6 büyüklüğünde bir depremin yaratacağı olumsuzluklara da değinen Prof. Dr. Sözbilir, Datça'nın kıyı kesimlerini işaret ederek, "Buradaki zayıf zeminlerde ve binalarda problem oluşacak. 6.5'i aşması durumunda ise tsunami yaratma tehlikeleri var. Bu olay gerçekleşirse Kos adası, Rodos Adası ve Datça Yarımadasının bazı kesimlerinde tsunami oluşabilir" dedi.

Bölgedeki hareketliliğin İzmir ve İstanbul'daki olası bir depremle bağlantısı olup olmadığına yönelik bir soruya ise Prof. Dr. Sözbilir, "İstanbul ve İzmir ile bu depremlerin bir bağlantısı yok. Bölgede kendi içinde tekil fay dediğimiz, çok sayıda fay var. Bunlar ne yapabilir, yanındaki fayı tetikleyebilir. Buradan İzmir'deki fayı tetikleme olasılığı yok. İzmir ve İstanbul için bir tehlike oluşturmuyor" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Yolda yürüyen kadını hedef aldı! Sokak ortasında kabusu yaşattıYolda yürüyen kadını hedef aldı! Sokak ortasında kabusu yaşattı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem Muğla

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Zengin sevgiliden bomba yorum! 'Normalde yorum yapmam ama...'

Zengin sevgiliden bomba yorum! 'Normalde yorum yapmam ama...'

Estetiği abarttı! 'Estetik değil yüz nakli resmen'

Estetiği abarttı! 'Estetik değil yüz nakli resmen'

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

AK Partili milletvekilinin oğluna dikkat çeken atama

AK Partili milletvekilinin oğluna dikkat çeken atama

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.