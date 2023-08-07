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Prof. Dr. Şükrü Ersoy beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü canlı yayında açıkladı

07.08.2023 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara Denizi'nde meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu depremin olası İstanbul depreminin öncüsü olup olmayacağını değerlendiren Ersoy "Genel deprem aktivitesi içerisinde Türkiye’nin her bölgesinde deprem oluyor. Nitekim Marmara’da da böyle bir durum söz konusu" dedi. Ersoy, beklenen İstanbul depreminin yeri ve büyüklüğüyle ilgili de ellerindeki verileri aktardı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü canlı yayında açıkladı

Marmara Denizi Yalova açıklarında dün meydana gelen 3.3 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tedirginliğe neden olan sarsıntının ardından CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Ersoy, İstanbul’un Silivri ilçesi ile Gölcük arasında 7 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini söyledi.

Prof. Dr. Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:
"Deprem düşük şiddetli olsa da bu kadar çok hissedilmesinin sebebi olarak, bulunduğunuz yerin zemini de çok önemli. Ayrıca deprem olan yer derinde değilse, bu da sanıyorum 7 km civarında. Dolayısıyla enerji soğurulmadan, yani absorbe olmadan yüzeye yayıldığı için daha fazla hissediliyor. Günlük deprem aktivitesine baktığımız zaman Türkiye’de 50-100 arasında değişiyor. Yani her gün 50 ila 100 deprem oluyor. Biraz değişken olmakla birlikte. Bu genel deprem aktivitesi içerisinde Türkiye’nin her bölgesinde deprem oluyor. Nitekim Marmara’da da böyle bir durum söz konusu. Yani günlük deprem aktivitesi içerisinde algılayabileceğimiz bir deprem büyüklük itibariyle de."

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"Bir sonraki olabilecek depremi etkileyebilecek bir yerde mi, onu saptamak gerekir. Yalova açıklarında olan bu depremi de o anlamda değerlendirmek gerekiyor. Bu harita üzerinde gördüğünüz her kırmızı çizgi bir fay olup, 5.5 büyüklüğünden daha büyük depremler oluşturabilecek faylar bunlar. Türkiye’de deprem aktivitesini gösteriyor. Türkiye’de 500’e yakın böyle deprem oluşturabilecek fay mevcut. Biz Marmara bölgesini çokça konuşurken şu ana kolu konuşuyoruz aslında. Bu ana kol, kuzeyden geçen, yani hepsi kırmızı çizilmiş ama 1912’de deprem oldu, Tekirdağ kısımlarına kadar olan bölüm kırıldı. Şu iç taraf tehlikeli, diğer yerde de 1999 yılında Kocaeli kısmına kadar geldi Gölcük’te bitti. "

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"EN KÖTÜ SENARYODA..."

"Şimdi Silivri ile Gölcük arasında büyük bir deprem bekliyoruz, 7’nin üzerinde. En kötü senaryoda 7,5. Peki Yalova depremi ne söylüyor? Biz Marmara depremini konuşurken hep ana kol ile ilgili konuşuyoruz. Bu ana kol üzerinde değil. Bu deprem, beklenilen büyük depremin beklendiği ana kolda değil. Bu kolda oluşacak deprem kuzeydeki ana koldaki kadar büyük deprem üreteceğini sanmıyorum. 6’yı geçer ama 7’yi bulmaz. Biraz segment uzunluğuyla ilgili bir durum. Elbette Marmara bölgesinin canlı olduğunu gösteriyor. 5.8’lik Silivri depreminde haberleşme durdu, trafik durdu. Teknik olarak neyi anlattığını görmemiz gerekiyor. Bu depremin hemen ardından 1.7’lik bir artçı deprem oldu. Ama bu depremin ardından büyük depremin geleceğini söylemek çok spekülatif bir bilgi olur."

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