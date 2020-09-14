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  4. Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın

Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:26 | Son Güncelleme

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, bazı vatandaşların, serinlik vermesi amacıyla maskeyi ıslattıklarını belirterek, bu tip müdahalelerin maskelerin etkinliğini azalttığını, mikroorganizma ve bakterilerin kolay yerleşmesine ortam sağladığını kaydetti. Prof. Dr. Taşova, "Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa" dedi.

Prof. Dr. Taşova'dan flaş maske uyarısı: Islak olarak kullanmayın

Geçen hafta Basra alçak basıncının etkisi ile birçok kentte rekor sıcaklıklar yaşandı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar da serinlemek için birçok yol denedi. Pandemi süreciyle de birlikte maske takmak zorunda olan vatandaşların maskelerini ıslatarak, hatta buzdolabında bekleterek kullandığı duyumunu aldığını belirten ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, ıslak maskenin kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Bu tür kullanımlarda maskenin etkinliğinin azaldığını vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa, biz herhalde Adana'da çok tercih ederiz böyle bir olayı. Şimdiki bilgilerimizin ışığında ıslak ortam her zaman mikroorganizmaların, bakterilerin kolay yerleşip, bizi enfekte edebileceği bir yerdir. Biz bu tür kullanımları tasvip etmiyoruz" diye konuştu.

'YERE ATILAN MASKE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHDİT'

Yere atılan maskelerin ise çevre sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu dile getiren Prof. Dr. Taşova, şöyle konuştu:

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"Yere atılan maske ve eldivenler çöp aslında. Gereksiz bir atık oluşturuyor. Onların doğada ne kadar bir sürede yok edildiğini tam bilemiyorum ama gerçekten görüntü de çok çirkin oluyor. Çevre sağlığı için bir tehdit oluşturabilir. Bir kişi dokunduğunda oradan mikroorganizmalar o sekrasyonlarla geçebilir. Evde de normal çöp kutusuna atabiliriz. Yeter ki bir barınaklı kutuda olsun. Elimizi de hemen ardından yıkayalım. En önemlisi bu."

'ELDİVEN KULLANIMINA KESİNLİKLE KARŞIYIM'

Eldiven kullanımına kesinlikle karşı olduğuna işaret eden Taşova, eldiven kullanan kişilerin el yıkamadığına dikkati çekerek, "Eldiven kullandığınız zaman elinizi yıkamıyorsunuz. Ama o eldivenle sanki elinizmişçesine her yere dokunuyorsunuz ve her yere dokunduğunuz o eldivenli ellerinizle gözlüğünüzü düzeltiyorsunuz, maskeyi düzeltiyorsunuz, çantanıza dokunuyorsunuz. Sanki o eldiven mikrop tutmuyormuş gibi her yere dokunuyorsunuz. O kadar güzel mikrop tutuyor ki o eldiven. Son derece anlamsız, gereksiz bir uygulama. Eldiven takıldığı zaman el hijyeni uygulanmıyor. Bunun en önemlisi eldiven takmak değil, el hijyenini uygulamaktır" dedi.

(DHA)

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