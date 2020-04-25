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  4. Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında zirve noktasına ulaştık, iniş süreci başladı

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında zirve noktasına ulaştık, iniş süreci başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 00:44 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü son verileri NTV yayınında değerlendirdi. Özlü, salgında iniş sürecinin başladığını, genel itibarıyla zirve noktaya ulaşıldığını söyledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Salgında zirve noktasına ulaştık, iniş süreci başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği son noktayı NTV'de değerlendirdi.

Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü şu ifadeleri kullandı:

"Artık Türkiye, salgında iniş dönemine girmek üzere veya girdi denebilir. Tabii tek günlük veriyle değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Önümüzdeki günlerde ki trende de bakmak lazım. Ama genel itibarıyla piki (zirve) tamamlamış gibi duruyoruz. 11 Nisan itibarıyla en yüksek vaka sayımızı (5 bini aşan vaka sayısıyla) gördük. En çok vaka görülen gün 11 Nisan'dı. Ondan sonra da bir durağanlaşma ardından da iniş göründü. Bu sevindirici, Avrupa ülkelerinin trendi yakalamaları 12 hafta falan sürdü. Bizde 5-6 haftada bunu yakalamış görünüyoruz. Daha az hasarla, daha azar kayıpla daha kontrollü olarak salgını yönetiyoruz. Umarım bu gevşemeye neden olmaz. Çünkü bu tedbirlerde gevşeme olursa bu eğri tekrar yukarıya doğru devam debilir. Fevkalade tedbirli olmamız gerekiyor, salgın tamamen kontrol altına alınana kadar. Bugün veriler çok daha sevindirici çok daha umut verici."

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Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs pik noktası

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