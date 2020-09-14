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  4. Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan sözler: Salgın İstanbul'da yeniden başladı

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan sözler: Salgın İstanbul'da yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 22:05 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Çapa'da yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 15'inin pozitif çıktığını açıklayarak "Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan sözler: Salgın İstanbul'da yeniden başladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çapa'da 530 testin 81' i pozitif, salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" diyerek vatandaşları uyardı.

Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek İstanbul'da salgının yeniden başladığını söyledi. Tütek, "Çapa'da 530 testin 81' i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" diyerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

istanbk

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