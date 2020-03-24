Prof. Esin Davutoğlu Şenol, koronavirüs hakkında merak edilen soruyu yanıtladı

İlk olarak 2019 yılı Aralık ayında, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, insandan insana bulaşabilen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsü, başta İtalya ve İspanya olmak üzere pek çok ülkede can almaya devam ediyor. Uzmanlar ve bilim insanları bir taraftan aşı üzerinde çalışmalarını hızlandırırken diğer taraftan ise virüsün insan vücudunda yarattığı potansiyel kalıcı veya geçici hasarları araştırıyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Esin Davutoğlu Şenol, merak edilen “Koronavirüs vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu?” sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi. “Virüs üst solunum yolları ile beraber sıklıkla akciğerleri tutuyor.” diyen Şenol, “Hastaların akciğerdeki radyolojik bulguları ciddi bir hasara işaret ediyor. Ama uzun vadeli, üçüncü ay BT taramaları yapılmadan akciğerde bir hasar kaldığını söylememiz mümkün değil.” şeklinde yazdı. İşte Prof. Esin Davutoğlu Şenol’un koronavirüsün (Covid-19) akciğerde kalıcı hasar bırakıyor mu? veya bırakır mı? sorusuna verdiği yanıt…

COVID-19 Akciğerde Kalıcı Hasar Bırakıyor mu? Bırakabilir mi? Bir Alman haber ajansı- COVID19 gelişenlerin akciğerinde kalıcı hasar oluyor haberini yaptı önce. Haberde, Hong Kong’daki araştırmacılar 12 hasta içerisinden 2 veya 3 hastanın akciğer fonksiyonlarında %20-30 azalma görüldüğünü ama doğrulamak için uzun dönemli veri ihtiyacı olduğunu söyleyen bir çalışmadan söz ediliyordu. Aynı haber Şubat ayında JAMA dergisinde yayınlanmış olan, Çin’den (kaynak 2) ,COVID19 pnömonili 138 kişinin analizini de ekliyordu. Bu makalede, ateş (%98.6), Halsizlik %96.6 ve Kuru öksürük :%59.4 en önemli bulgulardı. Ama bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi bulgular da görülebiliyordu. Hastaların çoğunun hastaneye yatış sırasında çekilen Akciğer Bilgisayarlı Tomografilerinde; çift taraflı buzlu cam alanları ve yama şeklinde tutulum vardı. Zatürre ile başvuran hastaların %26.1, Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) alındı. İlk bulgudan, nefes darlığına geçen süre: 5 gün, hastaneye başvurmaya kadar geçen süre: 7 gün. Akciğer Solunum Yetmezliği bulgularına kadar geçen süre 8 gün, YBÜ yatışa kadar geçen süre 10 gündü…