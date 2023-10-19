Profesör Yılmaz, 'İstanbul depremi kaçınılmaz' dedi ve bir ili daha uyardı!

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde "Her Yönüyle Deprem Sempozyumu" düzenlendi. Gerçekleştirilen sempozyumda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji ve Endüstri Mühendisliği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Yılmaz, “İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak, İstanbul'u buna hazırlamak gerekiyor” dedi.

Düzenlenen sempozyuma, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, AFAD Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet'in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Ahmet, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK"

İstanbul depreminin kaçınılmaz olduğunu ifade eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji ve Endüstri Mühendisliği emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Yılmaz, “İstanbul arşivinden o depremler neler yapmışı nokta bazında biliyoruz yani İstanbul'da deprem olacak. Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan boşalan kuvvet Marmara Denizi'nin açıklarında birikiyor. İstanbul ve çevresini etkileyecek deprem olacak mı? Evet, kaçınılmaz. İstanbul çevresini etkileyecek çok büyük bir deprem olacak, İstanbul'u buna hazırlamak gerekiyor" dedi.

O İLİ DE UYARDI!

Edirne için büyük depremler üretecek bir fay çizilmediğine değinen Prof. Dr. Yılmaz, “Kuzey Marmara Fay Hattı'nın üreteceği büyük bir depremin Edirne'yi de etkileyecek. Bölgede çok net faylar var ama günümüze gelirken bunların etkinlikleri giderek sönümlenmiş. Yüzeyde aktif fay yok. Günümüzde Trakya'da büyükçe bir deprem de görünmüyor. Edirne ve çevresini etkileyen depremselliğin ana kaynağı Kuzey Anadolu Fay Hattı'dır. Bu fay Edirne dolayını etkilemektedir. Uzaklığı ve büyüklüğü oranında etkilemeye devam edecektir. Doğrudan bir Edirne fayı yok ama Kuzey Anadolu Fayı hareket ettiği zaman Edirne'nin zemininde bu depreme karşı dayanamayacak çok fazla bina var. Çünkü zeminin belli bir kısmı, Edirne'nin temelinde çok güçlü olmayan zemin çok fazla bulunuyor" ifadelerini kullandı.





