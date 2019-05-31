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Profesörden ürküten tahmin: Bu yıl 10 bin hektar orman alanı yanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof.

Profesörden ürküten tahmin: Bu yıl 10 bin hektar orman alanı yanacak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Neyişçi, 80 yıllık orman yangınları istatistiki verilerini incelediklerini, bu yıl Türkiye genelinde 1000 orman yangını çıkacağını ve 10 bin hektar orman alanının yanacağını tahmin ettiklerini söyledi.
Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi ve Antalya Kent Konseyi işbirliğinde, orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin anlatıldığı konferans düzenlendi. Kent Konseyi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, yaz döneminde orman yangınlarıyla sıklıkla karşılaşılabileceğine dikkati çekti.
1000 ORMAN YANGINI, 10 BİN HEKTAR ALAN
Orman yangınlarıyla mücadelenin giderek, karmaşık hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Neyişçi, orman içinde ve bitişiğinde izin verilen tesislerin (mermer ocağı, HES) orman yangınlarına davetiye çıkardığını söyledi. Orman yangınlarını söndürme masraflarının da giderek arttığını anlatan Prof. Dr. Neyişçi, "Helikopter kiralanıyor ya da yakıtı gibi masraflar gerçekten aşırıya gidiyor. Bir helikopterin saatlik uçuş maliyeti, kirası, yakıtı dahil olunca on binlerce lirayı buluyor. Helikopterlere vereceğimiz bu bütçeyi çocuklarımızın yangınlara karşı bilinçlenmelerine kullanabiliriz" dedi.
Orman yangınlarıyla ilgili istatistiki verileri incelediklerini aktaran ve bu yıl olası orman yangınlarıyla ilgili öngörüde bulunan Prof. Dr. Neyişçi, "Bu yıl ülke genelinde 1000 orman yangını çıkacak ve 10 bin hektar alan yanacak. Bunu devlet tarafından tutulan yaklaşık 80 yıllık istatistik değerlere bakarak söylüyoruz. Orman yangınları nitelik değiştirdi. Artık ağaçlar kadar, orman içi ve bitişiğine inşa edilmiş yapılar da tehdit altında. Orman yangını karmaşık, önlenmesi ve mücadele edilmesi ve söndürülmesi güç bir konudur. Ortalama bir orman yangınında her 4 saatte açığa çıkan enerji miktarı, Hiroşima'ya atılan atom bombasına eşdeğer" diye konuştu.
Yangınların yüzde 95'inin insan kaynaklı olduğuna dikkat çekilen konferansta, insanların ağaçlarla barışmasının ancak küçük yaşta eğitimle sağlanabileceği vurgulandı.

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Profesörden ürküten tahmin: Bu yıl 10 bin hektar orman alanı yanacak

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