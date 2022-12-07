Profesöre 'sevgili' tuzağı, milyonlarını aldı! Şoke eden detaylar, çarptığı paralarla...

Belçika'da yaşayan profesör C.B., popüler bir arkadaşlık uygulaması üzerinden kendisini Hollandalı iş adamı 'Patrick Anderson' olarak tanıtan A.K. ile sevgili oldu. Dolandırıcının defalarca kendisinden para istemesi üzerine şüphelenen profesör, kendisini 'Patrick Anderson' olarak tanıtan kişinin İstanbul'da öğrenci olan Sierra Leonelı A.K. olduğunu öğrendi. Profesörün suç duyusunda bulunduğu olayla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere göre A.K.'nin aldığı paralarla eğitim danışmanlık şirketi kurduğu ve evlendiği öğrenildi. Öte yandan A.K.'nin profesörü kandırmak için kullandığı fotoğrafların Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ İŞ ADAMI OLARAK TANITTI

Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde profesör olan C.B. 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan profesör, bu yıl popüler bir arkadaşlık uygulamasına üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı 'Patrick Anderson' ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.

Profesör C.B.

7 MİLYON 500 BİN TL GÖNDERDİ

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.

Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı atmıştı. Otelde mahsur kaldım, hesabım bloke edildi gibi çeşitli bahanelerde yaklaşık 7 milyon 500 bin lira dolandırdı.

İŞ ADAMI İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ ÇIKTI

Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istemişti. Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince; C.B. şüphelerinin peşine düşmüştü.

Erkek arkadaşı sandığı adamı araştırmaya başlayan profesör kadın, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğunu, para gönderdiği kişilere ulaşarak şahsın İstanbul Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olan Sierra Leonelı A.K. olduğunu öğrenmişti.

PROFESÖRDEN ALDIĞI PARALARLA EVLENMİŞ

Çareyi savcılıkta arayan B.C'nin avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Sahte profil açıp kadınların güvenini kazanıp ardından iş bahanesiyle dolandırmayı hedefleyen A.K.'nin evli olduğu ortaya çıktı.

Uygulamadaki profiliyle ortak hiçbir özelliği bulunmayan A.K.'nin profesörden aldığı paralarla geçtiğimiz Haziran ayında 5 milyon lira sermayeli Salone Turk Eğitim Danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. A.K.'nin, C.B.'nin para göndermesi için her defasında farklı hesap bilgisi verdiği de öğrenildi.

A.K.'nin ayrıca Belçikalı profesörü ağına düşürebilmek için "patrickandersonjack", "jack_patrick007" ve "Patrick Anderson" adları altında 3 ayrı sahte sosyal medya hesabı açtığı, kullandığı profil fotoğraflarının ise Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

C.B. para gönderdiği dört banka hesabı sahibi kişinin de ismini savcılıkla paylaşarak bu kişilerin de olayla bağlantısı olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

