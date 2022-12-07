HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Profesöre 'sevgili' tuzağı, milyonlarını aldı! Şoke eden detaylar, çarptığı paralarla...

Profesöre 'sevgili' tuzağı, milyonlarını aldı! Şoke eden detaylar, çarptığı paralarla...

07.12.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçikalı profesör C.B.'ye kendini iş adamı gibi tanıtıp İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, çeşitli bahanelerle kadının 7 milyon 500 bin TL'sini almıştı. İstanbul'da öğrenci olduğu ortaya çıkan Sierra Leonelı A.K.'nin aldığı paralarla eğitim danışmanlık şirketi kurduğu ve evlendiği öğrenildi. Öte yandan A.K.'nin profesörü kandırmak için kullandığı fotoğrafların Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

Profesöre 'sevgili' tuzağı, milyonlarını aldı! Şoke eden detaylar, çarptığı paralarla...

Belçika'da yaşayan profesör C.B., popüler bir arkadaşlık uygulaması üzerinden kendisini Hollandalı iş adamı 'Patrick Anderson' olarak tanıtan A.K. ile sevgili oldu. Dolandırıcının defalarca kendisinden para istemesi üzerine şüphelenen profesör, kendisini 'Patrick Anderson' olarak tanıtan kişinin İstanbul'da öğrenci olan Sierra Leonelı A.K. olduğunu öğrendi. Profesörün suç duyusunda bulunduğu olayla ilgili ortaya çıkan yeni bilgilere göre A.K.'nin aldığı paralarla eğitim danışmanlık şirketi kurduğu ve evlendiği öğrenildi. Öte yandan A.K.'nin profesörü kandırmak için kullandığı fotoğrafların Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

3

KENDİSİNİ İŞ ADAMI OLARAK TANITTI

Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde profesör olan C.B. 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan profesör, bu yıl popüler bir arkadaşlık uygulamasına üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı 'Patrick Anderson' ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.

4

Profesör C.B.

7 MİLYON 500 BİN TL GÖNDERDİ

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.

Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı atmıştı. Otelde mahsur kaldım, hesabım bloke edildi gibi çeşitli bahanelerde yaklaşık 7 milyon 500 bin lira dolandırdı.

Adım adım soydu! Belçikalı profesöre kendini iş adamı olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı Adım adım soydu! Belçikalı profesöre kendini iş adamı olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

İŞ ADAMI İSTANBUL'DA ÖĞRENCİ ÇIKTI

Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istemişti. Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince; C.B. şüphelerinin peşine düşmüştü.

Erkek arkadaşı sandığı adamı araştırmaya başlayan profesör kadın, Patrick Anderson isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğunu, para gönderdiği kişilere ulaşarak şahsın İstanbul Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olan Sierra Leonelı A.K. olduğunu öğrenmişti.

PROFESÖRDEN ALDIĞI PARALARLA EVLENMİŞ

Çareyi savcılıkta arayan B.C'nin avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma dosyasında yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Sahte profil açıp kadınların güvenini kazanıp ardından iş bahanesiyle dolandırmayı hedefleyen A.K.'nin evli olduğu ortaya çıktı.

Uygulamadaki profiliyle ortak hiçbir özelliği bulunmayan A.K.'nin profesörden aldığı paralarla geçtiğimiz Haziran ayında 5 milyon lira sermayeli Salone Turk Eğitim Danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. A.K.'nin, C.B.'nin para göndermesi için her defasında farklı hesap bilgisi verdiği de öğrenildi.

A.K.'nin ayrıca Belçikalı profesörü ağına düşürebilmek için "patrickandersonjack", "jack_patrick007" ve "Patrick Anderson" adları altında 3 ayrı sahte sosyal medya hesabı açtığı, kullandığı profil fotoğraflarının ise Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

C.B. para gönderdiği dört banka hesabı sahibi kişinin de ismini savcılıkla paylaşarak bu kişilerin de olayla bağlantısı olabileceğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı izlerken zincirleme kaza yaptılar! D-100'de çok sayıda araç birbirine girdiKazayı izlerken zincirleme kaza yaptılar! D-100'de çok sayıda araç birbirine girdi
Her evde bulunuyor! Diş tartarını ve taşlarını yok ederHer evde bulunuyor! Diş tartarını ve taşlarını yok eder
Sözde hoca pes dedirtti: 10 yıldır erkek değilimSözde hoca pes dedirtti: 10 yıldır erkek değilim
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin karar! Yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

Zelenskiy'in son hamlesi ABD'yi kızdırdı: Silahları bunun için vermedik

Zelenskiy'in son hamlesi ABD'yi kızdırdı: Silahları bunun için vermedik

Polisle, köpek gezdirenler arasında ölümlü kavga

Polisle, köpek gezdirenler arasında ölümlü kavga

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.