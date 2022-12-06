Adım adım soydu! Belçikalı profesöre kendini iş adamı olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Belçika'da yaşayan 2 çocuk annesi profesör C.B., popüler bir arkadaşlık uygulaması üzerinden Hollandalı P.A. ile tanıştı. Kendisini iş adamı olarak tanıtan ve işi için İstanbul'a gideceğini söyleyen P.A., İstanbul'a geldikten sonra belirli nedenler öne sürerek kadından para istedi. 7 milyon 500 bin Türk Lirası kaptıran C.B.'nin durumdan şüphelenmesi üzerine iş adamı olarak tanıtan kişinin İstanbul Marmara Üniversitesi'nde öğrenci olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'A SEYAHAT EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi'nde profesör olan C.B., 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi. Belçika'da yaşayan kadın bu yıl bir arkadaşlık uygulamasına üye oldu. Çok geçmeden de Hollandalı P.A. ile tanıştı. Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen P.A., makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.

ADIM ADIM SOYDU

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen C.B., parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün "Otelde mahsur kaldım" diyerek 8 bin 500 dolar istedi.

Çiftin ilişkisi gün geçtikçe ilerlerken C.B.'nin istekleri de arttı. Hesabının bloke edildiğini iddia edip nakliyenin anlaşıldığı gibi gerçekleşmediğini, müteahhitle sorun yaşamamak için 48 bin dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. Daha sonra duygu sömürüsüne başvurdu ve işlerinin iyi gitmediğini belirterek 27 bin dolarlık bir ricada daha bulundu.

Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istedi. Aksi halde bir daha görüşmeyeceğini dile getiren kadının sözlerine aldırış etmeyen P.A., düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince C.B., şüphelerinin peşine düştü.

TOPLAMDA 7 MİLYON 500 BİN TL'SİNİ KAPTIRDI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre avukatı aracılığı ile delilleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştıran Belçikalı kadın, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanışarak arkadaş olduğu kişinin, güvenini kazandıktan sonra kendisini dolandırdığını ileri sürdü. Toplam zararının 7 milyon 500 bin Türk Lirası olduğunu söyleyen C.B., Sierra Leone'li A.K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

KİMLİĞİ BAMBAŞKA BİRİ ÇIKTI

Erkek arkadaşı sandığı adamı araştırmaya başlayan profesör kadın, P.A. isminin sahte, fotoğraftaki kişinin ise Amerikalı bir yaşam koçu olduğu, aynı hesabın Romanya'da da bir kadını dolandırdığı bilgisine ulaştı. C.B., para gönderdiği kişinin İstanbul Marmara Üniversitesi'nde öğrenci Sierra Leone'li A.K. olduğunu da öğrendi. Dolandırıldığını anlayan C.B. çareyi savcılıkta aradı.



