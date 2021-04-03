Profesyoneller için tasarlandı

MX Keys’i kutudan çıkarıp masaya koyduğunuzda, ilk olarak ince, kompakt tasarımı dikkat çekiyor. Yanlardan yumuşatılmış hatlara ve parmak uclarınıza göre tasarlanmış tuşlara sahip. Ayrıca, alt kısımdaki kaymaz pedler sayesinde masada kaymadan kullanılabiliyor ve sağlam tutuş hissi oluşturuyor.

Tuşların büyük ve parmak yapısına uygun olarak tasarlanması, tabii ki kullanım konforunu da artırıyor. Genel olarak tuşların boyutlandırılması başarılı. Türkçe karakter desteği de bulunuyor. Fonksiyon tuşları sayesinde pek çok kısayola sahipsiniz ve üstelik sessiz ev ve ofis ortamlarında çalışmak için ürünün uygun oldugunu söyleyebiliriz.

Öte yandan, tabii ki her seferinde iyi ışıklı ortamlar olmayacaktır, düşük ışıklı koşullarda da çalışmanız gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda da tuşların kademeli alttan aydınlatma sistemini aktifleştirebilirsiniz. Hem görsellik hem de kullanılabilirlik olarak sizi mutlu edecektir.

Buradaki bir güzel özellik ise, klavyenin yakınlık ve ortam ışık düzeyini algılayabilen sensörlere sahip olması. Bu ne demek? Klavyeyi bir süre kullanmazsanız ve ellerinizi çekerseniz, tuşların ışıkları otomatik olarak kapanıyor. Yazmanız gerektiği durumda ellerinizi yakınlaştırdığınızda ise ışıkların otomatikman yandığını göreceksiniz. Bu da kullanılabilirliği olumlu yönde etkileyen bir diğer detay.