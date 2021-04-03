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Profesyoneller için tasarlandı

03.04.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MX Keys, basit tabirle, kablosuz olarak kullanılabilen ve ergonomik yapısı sayesinde onu rahatlıkla taşıyıp farklı mekanlarda, farklı cihazlarda kullanabileceğiniz bir ürün. İster bir masaüstü PC’ye bağlayın, ister biz dizüstü PC’ye, isterseniz de bir akıllı mobil cihaza.

Profesyoneller için tasarlandı

MX Keys’i kutudan çıkarıp masaya koyduğunuzda, ilk olarak ince, kompakt tasarımı dikkat çekiyor. Yanlardan yumuşatılmış hatlara ve parmak uclarınıza göre tasarlanmış tuşlara sahip. Ayrıca, alt kısımdaki kaymaz pedler sayesinde masada kaymadan kullanılabiliyor ve sağlam tutuş hissi oluşturuyor.

Tuşların büyük ve parmak yapısına uygun olarak tasarlanması, tabii ki kullanım konforunu da artırıyor. Genel olarak tuşların boyutlandırılması başarılı. Türkçe karakter desteği de bulunuyor. Fonksiyon tuşları sayesinde pek çok kısayola sahipsiniz ve üstelik sessiz ev ve ofis ortamlarında çalışmak için ürünün uygun oldugunu söyleyebiliriz.

Öte yandan, tabii ki her seferinde iyi ışıklı ortamlar olmayacaktır, düşük ışıklı koşullarda da çalışmanız gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda da tuşların kademeli alttan aydınlatma sistemini aktifleştirebilirsiniz. Hem görsellik hem de kullanılabilirlik olarak sizi mutlu edecektir.

Buradaki bir güzel özellik ise, klavyenin yakınlık ve ortam ışık düzeyini algılayabilen sensörlere sahip olması. Bu ne demek? Klavyeyi bir süre kullanmazsanız ve ellerinizi çekerseniz, tuşların ışıkları otomatik olarak kapanıyor. Yazmanız gerektiği durumda ellerinizi yakınlaştırdığınızda ise ışıkların otomatikman yandığını göreceksiniz. Bu da kullanılabilirliği olumlu yönde etkileyen bir diğer detay.

GELELİM KULLANIM DENEYİMLERİMİZE

Klavye, kablosuz olarak 10 metreye kadar mesafede çalışabiliyor. Ev kullanımlarında da bu detay işinize yarayabilir. Örneğin, yattığınız yatağınızdan klavye aracılığıyla uyumlu cihazlarınızı kontrol edebilirsiniz.Masada konumlandırdığınız düşünelim, ürün, masada cok az yer kaplıyor ve bunu yaparken tuş seçeneklerinden tuş boyutlarına kadar pek çok detayı da sunmayı başarabiliyor. Ciddi bir özellik kırpılması söz konusu değil.

Uzun süreli kullanımlarda bile parmaklarımız ve bileklerimizde rahatsızlık hissetmedik. Klavyenin hafif eğimli yapısı ve tuşların içe doğru oyuk hazırlanması, dediğimiz gibi konfora önemli ölçüde katkı sağlıyor.

PEKİ YA PİL PERFORMANSI NASIL?

Ürünü beraberinde gelen Type-C kabloyla kolaylıkla şarj edebilirsiniz ve tam şarj ile 10 güne kadar kullanım sunabiliyor. Burada tabii ki kullanım alışkanlıklarına göre sürede farklılıklar olacaktır. Logitech diyor ki eğer arka plan ışığını kapatırsanız, tek şarj ile 5 aya kadar kullanım bile mümkün.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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