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Proje süreci 11 yıl süren Euclid Teleskobu, ilk fotoğraflarını Dünya'ya yolladı!

02.08.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) geçen ay uzaya fırlattığı Euclid Uzay Teleskobu, çektiği ilk fotoğrafları Dünya'ya gönderdi. Euclid Projesi Müdürü Giuseppe Racca, yıllarca çalışmanın ardından bu fotoğrafları görmenin çok heyecan verici olduğunu, teleskobun tam kapasitede çalıştığı zaman milyarlarca galaksinin gözlemlenebileceğini söyledi.

Proje süreci 11 yıl süren Euclid Teleskobu, ilk fotoğraflarını Dünya'ya yolladı!

CNN'in haberine göre, ESA'dan yapılan açıklamada, proje süreci 11 yıl süren Euclid teleskobunun, Dünya'dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktan çektiği evrenin fotoğraflarını gönderdiği belirtildi.

Teleskobun gelecek iki ay boyunca sahip olduğu gözlem aygıtlarını ayarlayacağı kaydedilen açıklamada, en önemli görevinin evrendeki galaksiler, karanlık madde ve karanlık enerjiyi gözlemlemek olduğu belirtildi.

Açıklamada, teleskobun fotoğraf çekme aygıtlarının James Webb Teleskobu'ndan 100 kat daha geniş fotoğraf çekebileceği aktarılarak, fotoğrafların yeryüzünden çekilenlere kıyasla 4 kat daha kaliteli olacağı vurgulandı.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Euclid Projesi Müdürü Giuseppe Racca, yıllarca çalışmanın ardından bu fotoğrafları görmenin çok heyecan verici olduğunu, teleskobun tam kapasitede çalıştığı zaman milyarlarca galaksinin gözlemlenebileceğini söyledi.

Racca, böylelikle uzayın şu ana kadar yapılmış en büyük üç boyutlu haritasının hazırlanabileceğini kaydetti.

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher da NASA'nın Webb Teleskobu'yla aynı Lagrnage denge noktasında bulunan teleskop hakkında "Evren'in hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz yaklaşık yüzde 95'lik kısmına ışık tutacağını" ifade etti.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz’da, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Uzay Ajansı teleskop

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