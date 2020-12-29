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Prostat orgazmı ne demektir?

29.12.2020 11:35 | Son Güncelleme:
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Prostat orgazmı ne demektir?

Çoğu kişinin duyduğu zaman “Prostat orgazmı nedir?” diye sorduğu soruyu bu yazımızda yanıtlıyoruz. Prostat orgazmıyla ilgili her şeyi bu yazımızda bulabilirsiniz.

Prostat orgazmı, herkesin bildiği penis stimülasyonundan ziyade, öncelikle prostat bezinin uyarıldığı ve erkeklerde elde edilen bir orgazmdır. Organ, genelde kadınlarda bulunan Gräfenberg noktası ve G noktası ile karşılaştırılır. Ancak bildirenlere göre cinsel organ orgazmından çok daha yoğun orgazmlar yaşanmasını sağlar.

Prostat Orgazmı Nasıl Elde Edilir? Yöntemleri Nelerdir?

Aktif bir cinsel hayat ve düzenli bir şekilde olunan orgazm sağlık açısından oldukça önemlidir. Toplumda hala konuşulması zor konulardan olan prostat orgazmıyla ilgili bazı yanlış sanılan bilgiler vardır. Örneğin çoğu kişi prostata yapılan masajla elde edilen bu orgazm çeşidine sadece bir tedavi gözüyle bakar ancak prostat orgazmıyla gelen alışılmadık derecede güçlü duyusal duyumlar da vardır. Prostat orgazmının uygulanış biçiminden önce prostat bezini tanımak gerekir. Prostat bezi vücudun karın boşluğunun alt kısmında ve idrar kesesinin tam altında boyun kısmına yerleşmiş olarak bulunur. Vücuttaki salgı bezlerinden birisi olup aynı zamanda meninin başlıca deposudur. Ana görevi meninin sıvı olan kısmının üretilmesi ve cinsel boşalma sırasında bu sıvının dışarı atılmasını sağlamaktır. Prostat oldukça hassas bir bezdir. Aynı zamanda uyarılmaya çok duyarlıdır. Diğer bir adıyla prostata erkek G noktası da denir. Prostatın uyarılmasının en yaygın yollarından biri anal prostat masajıdır. Bu masajın yapılabilmesi için kişi bazı temel becerilere sahip olmalıdır. Hem terapötik hem de erotik olan bu masajda bez üzerine yapılan fazla baskı ağrı ve rahatsızlığa sebep olabilir. Bezdeki artış ve sertleşme doğru uygulama yapıldığını gösterir. Bir diğer yöntem konuya hizmet eden masaj aletleriyle sağlanır. Kişinin kendisinin ya da partnerinin uygulama yapmasına imkan sağlayan bu araçlar oldukça çeşitlidir. İsteğiniz ve ihtiyacınız doğrultusunda bir masaj aleti aldıktan sonra siz ya da partneriniz prosedürleri izleyerek zevkli bir masaj uygulayabilirsiniz. Masaj aleti olmadan bu uygulamayı kişinin kendi kendine uygulaması oldukça zor ve tehlikelidir. Böyle bir masaj öncesinde mutlaka gerekli ve yapılması gereken aşamalar öğrenilmelidir. Uygulamayı daha önce tecrübe etmemiş bir kişinin yapması rektum kanamalarına kadar varan sorunlar doğurabilir. Bu gibi durumların önlenmesi için uygulama öncesi mutlaka bir doktor tarafından bilgi alınmalıdır. Prostat bezinin nasıl uyarılacağını doktorunuza sormaktan çekiniyorsanız ilgili konu için oldukça açıklayıcı videolar bulunur. Bu videolardan uygulamanın prosedürlerini öğrenip masajı doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Böylece hem doğru bir tedavi yöntemi elde etmiş hem de zevk alarak sağlık problemlerinden kurtulursunuz.

Prostat Orgazmının Faydaları Nelerdir?

Toplumda henüz hala yararı çok bilinmeyen prostat orgazmı faydaları oldukça fazladır. Prostat orgazmının masajla yoluyla elde edilen hem bir zevk hem de tedavi yöntemi olduğu bilinir. Tedavi süresince kişiye birçok farklı alanda ve ileriye dönük hayatı açısından fayda verir. Yaş ilerledikçe büyümeye devam eden prostat bezi bazı sorunlar oluşturur. İdrar yollarının tıkanmasına kadar gider bu sorunların önlenmesi için birebirdir. Bunun dışında prostat iltihapları sonucu yoğun ağrılar hissedilirken yine tedavi aşamasında bu yola başvurulur. Prostat bezine masaj yaparak uygulanan bu yöntemin yararları şunlardır;

  • Kişide cinsel hissi artırır.
  • Sertleşme ve iktidarsızlık sorunlarına çare olur.
  • Pelvik bölgedeki engellenen kan akışının tekrardan normale dönebilmesini sağlar
  • Kişinin cinsel yaşamına olumlu etkisi vardır.
  • Ereksiyonlar daha uzun süre devam eder.
  • Orgazmlar daha zevk verici hale gelir ve cinsel kuvvet artar.
  • Prostat bezindeki keselerde meydana gelen burada çoğalıp büyüyen bakterilerin etkisiyle prostat iltihabı oluşur. Prostat masajı bu iltihap sonucu oluşan şiddetli ağrıyı hafifletmeye yarar.
  • Prostat kanseri tanısı konan kişilerde prostattaki dolaşımı masaj yardımıyla sağlamaya çalışır. Bundan dolayıda bölgeye daha fazla besin, daha fazla oksijen ve çok miktarda temiz kan gitmesi sağlanır.
  • Bakterilerin ve prostat kanserinin önlenmesine yardım eder.

Bu yararların yanı sıra kişinin stres seviyesini düşürmeye rahatlatmaya olanak verir. Zayıf sperm sayısını artırmak adına da uygulanabilirken kasları rahatlatmak gibi de bir etkisi vardır. Prostat bezinin uzun vadede kısırlık tedavisi için de kullanıldığı ispatlanan bir gerçektir. Üreme sisteminin hastalıklara karşı korunması ve sağlıklı bir şekilde tutulması için kullanılan bir yöntemdir. Çoğu erkek için henüz korkutucu bir tedavi yöntemi olup kabul edilmeyip reddedilir. Ancak zaman içinde bu tedavi yöntemi daha da popürleşmeye başlamıştır.

Prostat Orgazmının Zararları Nelerdir?

Faydalı yönleri olsa da prostat orgazmı zararları da söz konusudur. Bahsedilen bu zararların çoğu hatalı uygulamadan kaynaklanır. Uygulamanın bilinmediği kişilerce yapılan masajlarda sert hareketler bazı sorunlara yol açar. Eğer masaj sırasında yağlayıcı bir ürün kullanılmazsa da birtakım komplikasyonlar meydana gelir. Yanlış uygulama sonucu prostatında sorun olan kişinin hastalığı artabilir ve iltihaplanma olabilir. Bunun dışında da bazı kötü sonuçlar mevcuttur. Örneğin;

  • Prostatta taş veya tümör oluşumu
  • Lenf bezlerinin şişerek büyümesi
  • İdrara çıkmada zorluk yaşanması
  • Bakteriyel enfeksiyon

Eğer masajı yapan kişi tecrübe sahibi değilse ve nasıl yapacağını bilmiyorsa kalın bağırsağa da zarar verebilir. Bu durumda otoimmün reaksiyonu tetikler. Prostat masajının uygulanması için bir doktor tavsiyesi ya da deneyimli bir hemşireden mutlaka bir,iki ders almak gerekir.

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