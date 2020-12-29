Prostat orgazmı ne demektir?

Prostat orgazmı, herkesin bildiği penis stimülasyonundan ziyade, öncelikle prostat bezinin uyarıldığı ve erkeklerde elde edilen bir orgazmdır. Organ, genelde kadınlarda bulunan Gräfenberg noktası ve G noktası ile karşılaştırılır. Ancak bildirenlere göre cinsel organ orgazmından çok daha yoğun orgazmlar yaşanmasını sağlar.

Prostat Orgazmı Nasıl Elde Edilir? Yöntemleri Nelerdir?

Aktif bir cinsel hayat ve düzenli bir şekilde olunan orgazm sağlık açısından oldukça önemlidir. Toplumda hala konuşulması zor konulardan olan prostat orgazmıyla ilgili bazı yanlış sanılan bilgiler vardır. Örneğin çoğu kişi prostata yapılan masajla elde edilen bu orgazm çeşidine sadece bir tedavi gözüyle bakar ancak prostat orgazmıyla gelen alışılmadık derecede güçlü duyusal duyumlar da vardır. Prostat orgazmının uygulanış biçiminden önce prostat bezini tanımak gerekir. Prostat bezi vücudun karın boşluğunun alt kısmında ve idrar kesesinin tam altında boyun kısmına yerleşmiş olarak bulunur. Vücuttaki salgı bezlerinden birisi olup aynı zamanda meninin başlıca deposudur. Ana görevi meninin sıvı olan kısmının üretilmesi ve cinsel boşalma sırasında bu sıvının dışarı atılmasını sağlamaktır. Prostat oldukça hassas bir bezdir. Aynı zamanda uyarılmaya çok duyarlıdır. Diğer bir adıyla prostata erkek G noktası da denir. Prostatın uyarılmasının en yaygın yollarından biri anal prostat masajıdır. Bu masajın yapılabilmesi için kişi bazı temel becerilere sahip olmalıdır. Hem terapötik hem de erotik olan bu masajda bez üzerine yapılan fazla baskı ağrı ve rahatsızlığa sebep olabilir. Bezdeki artış ve sertleşme doğru uygulama yapıldığını gösterir. Bir diğer yöntem konuya hizmet eden masaj aletleriyle sağlanır. Kişinin kendisinin ya da partnerinin uygulama yapmasına imkan sağlayan bu araçlar oldukça çeşitlidir. İsteğiniz ve ihtiyacınız doğrultusunda bir masaj aleti aldıktan sonra siz ya da partneriniz prosedürleri izleyerek zevkli bir masaj uygulayabilirsiniz. Masaj aleti olmadan bu uygulamayı kişinin kendi kendine uygulaması oldukça zor ve tehlikelidir. Böyle bir masaj öncesinde mutlaka gerekli ve yapılması gereken aşamalar öğrenilmelidir. Uygulamayı daha önce tecrübe etmemiş bir kişinin yapması rektum kanamalarına kadar varan sorunlar doğurabilir. Bu gibi durumların önlenmesi için uygulama öncesi mutlaka bir doktor tarafından bilgi alınmalıdır. Prostat bezinin nasıl uyarılacağını doktorunuza sormaktan çekiniyorsanız ilgili konu için oldukça açıklayıcı videolar bulunur. Bu videolardan uygulamanın prosedürlerini öğrenip masajı doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Böylece hem doğru bir tedavi yöntemi elde etmiş hem de zevk alarak sağlık problemlerinden kurtulursunuz.