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Protein kaynağı yumurta işte böyle zehre dönüşüyor! Bakteriler buzdolabına yayılıyor...

02.10.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin besin içeriğine sahip olan yumurtanın her gün sofrada yer alması öneriliyor. Özellikle sporcular tarafından da sıklıkla tercih edilen yumurtayı satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar bulunuyor.

Protein kaynağı yumurta işte böyle zehre dönüşüyor! Bakteriler buzdolabına yayılıyor...

Protein kaynağı olan yumurta bazı durumlarda insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturuyor. Yumurtanın daha sağlıklı tüketilmesi için verilen tavsiyeler arasında, yumurtanın kartondan çıkarılmaması gerektiği yer alıyor. İşte detaylar...

ÇATLAMIŞ YUMURTAYI ÇÖPE ATIN

Faydalı ve besleyici besinlerin başında gelen yumurtanın, besin değerinin düşmemesi için dikkatli bir şekilde saklanması gerekiyor. Yumurtayı alırken, saklarken veya tüketirken göz önünde bulundurmanız gereken durumlar var.

Protein kaynağı yumurta işte böyle zehre dönüşüyor! Bakteriler buzdolabına yayılıyor...

Örneğin çatlamış yumurtaları kullanmaya çalışmamanız, hemen çöpe atmanız öneriliyor. Yumurtayı alırken son kullanma tarihini kontrol etmelisiniz. Tarihi geçmiş yumurta sağlığa zarar verir.

Protein kaynağı yumurta işte böyle zehre dönüşüyor! Bakteriler buzdolabına yayılıyor...

BAKTERİ YAYILMASINI ÖNLEYİN

Yumurtayı aldıktan sonra buzdolabına yerleştirmeden önce, kabuğu kirli diye yumurtayı yıkamayın. Bu durum daha zararlı hale getirir.

Protein kaynağı yumurta işte böyle zehre dönüşüyor! Bakteriler buzdolabına yayılıyor...

Yumurtayı buzdolabına kartonuyla koymanız en iyisi! Bu durum, buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önler.

Protein kaynağı yumurta işte böyle zehre dönüşüyor! Bakteriler buzdolabına yayılıyor...

Ayrıca pişmemiş yumurta kabuklarında bazı bakteriler bulunuyor. Eğer yumurtayı kartondan çıkarır ve buzdolabına koyarsanız bu bakteriler diğer yiyeceklere geçebilir.


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