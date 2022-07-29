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Protesto için hazırlanıyorlardı! Trump'tan tartışma yaratan 11 Eylül sözleri

29.07.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ülkede tartışma yarattı. New Jersey'deki golf kulübünde Suudi Arabistan sponsorluğunda düzenlenen golf turnuvasını protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül kurbanlarının ailelerine yönelik konuşan Trump, "Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi." dedi. Trump'ın bu sözleri ülkede büyük eleştiri topladı.

Protesto için hazırlanıyorlardı! Trump'tan tartışma yaratan 11 Eylül sözleri

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 11 Eylül saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik açıklamaları ülkede büyük ses getirdi.

Trump, New Jersey eyaletinin Bedminster bölgesindeki golf kulübünde düzenlenen LIV Golf Turnuvası'na Suudi Arabistan'ın sponsorluğunu protesto etmek isteyen 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SORUMLULAR MANYAK"

11 Eylül saldırılarının sorumlularını "manyak" olarak nitelendiren ve saldırıların tüm dünya için "korkunç bir olay" olduğunu belirten Trump, "Ancak bugün burada birçok müthiş insanın olduğunu söyleyebilirim. Çok eğleneceğiz ve kutlayacak çok şeyimiz var. Bir dolu para derneğe gidecek." yorumunu yaptı.

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"HİÇ KİMSE SONUNA KADAR GİTMEDİ"

Trump, 11 Eylül saldırılarının arkasında Suudi Arabistan'ın olduğuna ilişkin istihbaratlara dair ise "Sponsorları uzun süredir çok iyi tanıyorum. Uzun süredir dostlarım. Bu insanlar, Amerikan şirketlerine yatırım yaptı, birçok Amerikan şirketinde büyük yüzdeleri var ve golf için yaptıkları harika. Maalesef, hiç kimse 11 Eylül soruşturmasında sonuna kadar gitmedi." ifadelerini kullandı.

Trump'ın turnuvayı protesto etmeye hazırlanan 11 Eylül saldırısı kurbanlarının ailelerine bu mesajı vermesi eleştirilere yol açtı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Donald Trump abd
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