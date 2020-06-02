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Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

Yetkililer, ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti nedeniyle öldürülmesiyle başlayan ve tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar nedeniyle ikinci koronavirüs dalgasının başlayabileceği konusunda uyardı.

Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

ABD’li George Floyd'un ölümünden sonra olayın meydana geldiği Minnesota’dan dünyaya yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşı gösteriler nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'inin sahte bir 20 dolar kullandığını iddia ederek 46 yaşındaki siyahi Floyd’u boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesi tüm dünyada öfkeyle karşılandı. Floyd’un ölümünden önceki “Nefes alamıyorum” feryadı ırkçılık ve polis şiddeti gösterilerin sloganı oldu.

İKİNCİ DALGAYI TETİKLEYEBİLİR

Öte yandan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de, Los Angeles, New York City ve Washington DC'de gösterilerin ikinci bir corona virüs enfeksiyonu dalgasını tetikleyebileceğine dair endişeler var.

Eylemlere katılan birçok protestocunun sosyal mesafe kurallarını göz ardı ettiği ve maske gibi koruyucu önlemler almadığı görülüyor. Bununla birlikte, sağlık uzmanları birçok gösteride meydana gelen bağırma ve slogan atma ve etrafta dolaşmanın virüsün yayılımını hızlandırabileceği konusunda uyardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffer, “Gösterilerin şu anda öfkeli insanlardan oluşan büyük bir toplumsal olay olduğu gerçeği var ve bu insanlar şu anda adalet ve hak arayışı nedeniyle Covid-19’u birincil derecede önemsemiyor. Bu durum da sosyal mesafe eksikliğini ve maske takmayan insanları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullanarak, gösterilerde slogan atmanın da virüsün yayılma riskini artıracağını sözlerine ekledi.

ÇOK SAYIDA BAĞIRIŞ VE KOŞMA ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Schaffer, “Protestoların doğasında insanların daha derin nefes almasını ve daha fazla nefes vermesini gerektiren çok sayıda bağırış ve koşma var. Bu, havadaki potansiyel olarak corona virüs içeren damlacıkları, enfekte olmayanların soluması anlamına gelir ve hastalığın yayılma riskini büyük ölçüde artırır” dedi.

COVİD-19 ABD'DE SİYAHİLERİ VURUYOR

Buna ek olarak, bu protestolara katılanların çoğu, Covid-19’dan orantısız bir şekilde etkilenen siyahiler ve azınlıklardan oluşuyor. Daha önce yapılan çalışmalarda, ABD’de corona virüsün siyahi, Hispanik, Latin ve Asya kökenlileri, neredeyse diğerlerinin iki katından daha fazla öldürdüğü ortaya konulmuştu.

Schaffer, söz konusu protestoların ABD’de siyahi ve azınlık topluluklarını daha fazla riske soktuğunu ve virüsü onlarla birlikte evlerini getirebileceğini söylerek, “Bu durumun Covid-19 vakalarını artıracağından giçbir kuşkumuz yok” dedi.

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