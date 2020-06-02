Protestolar ikinci koronavirüs dalgasını başlatabilir

ABD’li George Floyd'un ölümünden sonra olayın meydana geldiği Minnesota’dan dünyaya yayılan ırkçılık ve polis şiddeti karşı gösteriler nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

ABD’nin Minnesota eyaletinde 27 Mayıs tarihinde gerçekleşen olayda, beyaz bir polis memuru olan Derek Chauvin'inin sahte bir 20 dolar kullandığını iddia ederek 46 yaşındaki siyahi Floyd’u boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesi tüm dünyada öfkeyle karşılandı. Floyd’un ölümünden önceki “Nefes alamıyorum” feryadı ırkçılık ve polis şiddeti gösterilerin sloganı oldu.

İKİNCİ DALGAYI TETİKLEYEBİLİR

Öte yandan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin merkezi olan ABD’de, Los Angeles, New York City ve Washington DC'de gösterilerin ikinci bir corona virüs enfeksiyonu dalgasını tetikleyebileceğine dair endişeler var.

Eylemlere katılan birçok protestocunun sosyal mesafe kurallarını göz ardı ettiği ve maske gibi koruyucu önlemler almadığı görülüyor. Bununla birlikte, sağlık uzmanları birçok gösteride meydana gelen bağırma ve slogan atma ve etrafta dolaşmanın virüsün yayılımını hızlandırabileceği konusunda uyardı.