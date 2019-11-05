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Protestoların sürdüğü Irak’ta anayasa değişikliği için ilk toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken anayasa değişikliği için kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi.Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün bazı ana yolları kesen protestocular baskılarını arttırırken, ülkenin güneyindeki Basra’daki göstericiler de Um Kasr Limanı’nda Irak ordusuna ait bir karargahı ele geçirdi.

Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri devam ederken anayasa değişikliği için kurulan komisyon ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün bazı ana yolları kesen protestocular baskılarını arttırırken, ülkenin güneyindeki Basra’daki göstericiler de Um Kasr Limanı’nda Irak ordusuna ait bir karargahı ele geçirdi. Güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 4 kişinin öldüğü, 150 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Protestolara sahne olan Zikar ilinde ise protestocular çok sayıda devlet kurumunu kapatırken, güvenlik güçleriyle göstericiler arasındaki çatışmada 2 kişinin öldüğü ve 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Misan ilindeki protestocular Misan Üniversitesini kapatarak kapısına “Halkın emriyle kapatılmıştır” yazılı pankart astı. Benzer görüntüler Necef kentinde de yaşandı. Protestocular devlet kurumlarını kapatarak kapılarına “Halkın emriyle kapatılmıştır” yazılı pankart asarken, Divaniye ilinde de çok sayıda kurumun kapatıldığı açıklandı.
Bir taraftan gösteriler devam ederken reform kararları alan hükümet, protestocuların isteği üzerine anayasada değişikliğe gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Irak Meclisi tarafından kurulan anayasa değişikliği komisyonu bugün Bağdat’ta ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ülkedeki 3 kurumun ve 18 parlamenterin yer aldığı komisyonun önereceği değişiklik taslağı en geç 4 ay içinde Meclis Başkanlığına sunulacak. Yapılacak değişikliklerin 2 ay içerinde halk oylamasına sunulması gerekiyor.
Irak’ın başkenti Bağdat ve güney illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan protesto gösterileri kısa bir süre içerisinde hükümet karşıtı protestolara dönüştü. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim’de yeniden başladı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ekim ayının başından bu yana olaylarda 264 kişinin öldüğünü ve 12 bine yakın kişinin yaralandığını açıkladı.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra altyapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkı öfkelendirdi.

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